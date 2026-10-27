MacBook Pro M6 oficjalnie. Znamy polskie ceny laptopa Apple

W skrócie Ceny MacBooka Pro z procesorem M6 w Polsce zaczynają się od 10 499 złotych za podstawową konfigurację z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB.

Nowy MacBook Pro został wyposażony w procesor M6 z dwunastordzeniowym CPU i GPU oraz nowym silnikiem Neural Engine przeznaczonym do zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Zamówienia na nowego laptopa Apple ruszą 28 października, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów 6 listopada, przy czym mocniejsze warianty M6 Pro i Max pojawią się w 2027 r.

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Apple ruszyło z kolejna falą październikowych premier i jednym z pierwszych nowych urządzeń jest MacBook Pro z czipem M6. Tym samym, który znajduje się ostatnim Macu Mini czy nowym iMacu. Co oferuje nowy laptop z logo nadgryzionego jabłka i ile trzeba za niego zapłacić w Polsce?

Polskie ceny laptopa MacBook Pro z czipem Apple M6

MacBook Pro z podstawową wersją procesora Apple M6 w Polsce jest dostępny w cenie od 10499 złotych. Dotyczy to podstawowej konfiguracji sprzętowej z dyskiem SSD o pojemności 1 TB oraz 16 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Opcjonalnie możemy dodać wyświetlacz nanostrukturalny za 750 złotych i zwiększyć pamięć na dane do nawet 4 TB, a zunifikowaną RAM do 32 GB. To jednak sprawi, że cena komputera wyniesie blisko 20 tys. złotych.

Nowego laptopa MacBook Pro można zamawiać od 28 października. Apple planuje zacząć realizować pierwsze zamówienia od 6 listopada.

W sklepach można znaleźć mnóstwo innych laptopów, które stanowią alternatywę dla MacBooków. Niedawno Microsoft wprowadził nowe Surface'y, których ceny zaczynają się od 6259 złotych.

Specyfikacja techniczna laptopa MacBook Pro M6

Tegoroczny MacBook Pro nie wprowadza zmian obejmujących dizajn. Nadal jest to znana i sprawdzona konstrukcja z aluminium. Najważniejszą nowością w maszynie jest wspomniany procesor Apple M6. Układ ma dwanaście rdzeni CPU, w tym dwa superwydajne, cztery wydajnościowe oraz sześć energooszczędnych. GPU ma 12 rdzeni. Znajdziemy tu także nowy silnik Neural Engine dla zadań opartych na sztucznej inteligencji.

MacBook Pro ma 14,2-calowy ekran Liquid Retina XDR o jasności sięgającej 1600 nitów. Nie zabrakło także wsparcia dla technologii ProMotion, która zapewnia odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Znajdziemy tu także złącza USB C/Thunderbolt 4, MagSafe 3 i klasyczny port audio 3,5 mm. Miłym dodatkiem jest czytnik kart pamięci SDXC.

Apple deklaruje na jednym naładowaniu baterii nawet do 24 godzin strumieniowania wideo. W przypadku przeglądania internetu będzie to maksymalnie 16 godzin. Całość pracuje pod kontrolą systemu macOS Golden Gate.

Na razie Apple odświeżyło tylko podstawowego MacBooka Pro. W drodze są również laptopy z czipami M6 Pro i Max, ale te maszyny mają pojawić się w ofercie dopiero wcześnie w 2027 r.