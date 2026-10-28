MacBook Proz ekranem PROLED XDR zaprezentowany. Znamy polskie ceny

Dawid Długosz

Dawid Długosz

MacBook Pro z ekranem PROLED XDR to nowy laptop Apple i zarazem pierwszy, który wyposażono w dotykowy wyświetlacz OLED-owy. Przy okazji komputer ma nową oraz lżejszą konstrukcję. Znamy polskie ceny laptopa MacBook Pro i te oczywiście nie są niskie. Zobaczmy, ile trzeba zapłacić za to urządzenie oraz kiedy rusza przedsprzedaż.

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Zbliżenie na czarną klawiaturę nowego laptopa MacBook Pro z napisem PRO stworzonym ze świetlnych linii nad urządzeniem.
MacBook Proz ekranem PROLED XDR zaprezentowany. Znamy polskie ceny.Applemateriały prasowe

W skrócie

  • Apple wprowadza laptopa MacBook Pro z pierwszym dotykowym ekranem PROLED XDR o przekątnej 14 lub 16 cali, który oferuje jasność do 2000 nitów.
  • Ceny w Polsce zaczynają się od 14 999 złotych za model 14-calowy, a sprzedaż urządzenia rozpocznie się 28 października z realizacją od 6 listopada.
  • Nowa konstrukcja urządzenia otrzymała procesory M5 Pro lub Max, do 128 GB pamięci RAM oraz dyski SSD o pojemności do 16 TB i baterię na 24 godziny pracy.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Apple zaprezentowało w tym tygodniu tablet iPad Mini 8 oraz komputer iMac i MacBooka Pro z chipami M6. Prawdziwą wisienkę na torcie zostawiono na koniec. Dziś debiutuje MacBook Pro z ekranem PROLED XDR, który powstawał kilka lat.

Polskie ceny laptopa Apple MacBook Pro z ekranem PROLED XDR

Nowy MacBook Pro to drogi komputer. Nowy laptop Apple jest dostępny w różnych konfiguracjach sprzętowych. Ceny na polski rynek prezentują się następująco.

  • MacBook Pro z ekranem PROLED XDR 14" - od 14999 złotych
  • MacBook Pro z ekranem PROLED XDR 16" - od 17999 złotych

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Oczywiście w zależności od konfiguracji sprzętowej, ceny MacBooka Studio mogą poszybować naprawdę w górę. W najmocniejszej wersji z dyskiem SSD o pojemności 16 TB trzeba zapłacić aż blisko 74 tys. złotych.

Przedsprzedaż nowego laptopa Apple rusza w środę 28 października. Pierwsze zamówienia będą realizowane od 6 listopada. Przy okazji warto rzucić okiem na mocne notebooki konkurencji. Surface Laptop Ultra z Nvidia RTX Spark jest dostępny od 2599 dolarów, czyli około 10,3 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna laptopa Apple MacBook Pro z ekranem PROLED XDR

Nowy laptop Apple to potężna maszyna, która została wyposażona w dotykowy ekran OLED-owy o przekątnej 14" lub 16". To pierwszy notebook z logo nadgryzionego jabłka, który pozwala na pracę z użyciem palców i oferuje jasność do 2000 nitów. W tym celu odpowiednio przystosowano interfejs systemu macOS Golden Gate. Przy okazji wyświetlacz oferuje dynamiczną wyspę, co znamy już z iPhone'ów.

Pod obudową laptopa MacBook Pro z ekranem PROLED XDR Apple zdecydowało się umieścić procesory M5 Pro lub Max (w zależności od konfiguracji sprzętowej). Maksymalny rozmiar pamięci RAM to 128 GB. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności do 16 TB. Energię w komputerze dostarcza bateria, która według deklaracji producenta ma zapewnić do 24 godzin pracy.

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Dawid Długosz

Nowy MacBook ma przeprojektowaną obudowę. Cała konstrukcja jest cieńsza i lżejsza w porównaniu do standardowych MacBooków Pro. Apple zdecydowało się również na nowy zawias, który ma chronić ekran w trakcie pracy z użyciem palców.

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