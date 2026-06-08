Apple w trakcie dzisiejszej konferencji otwierającej WWDC26 zaprezentowało nowe systemy operacyjne. Wśród nich są iOS 27 dla iPhone'ów oraz macOS Golden Gate na komputery Mac. Co nowego tu znajdziemy?

Apple wprowadza z macOS Golden Gate różne nowości i zmiany

macOS Golden Gate to system operacyjny, w którym Apple położyło duży nacisk na udoskonalenia. Dlatego nie ma rewolucji w interfejsie, którą wprowadzono rok temu wraz z Liquid Glass. Dodano jednak różne poprawki, które mają na celu m.in. zapewnić lepszą spójność. Tym razem firma skupiła się na innych obszarach oprogramowania.

Duży nacisk położono na zwiększenie wydajności oraz niezawodności, co widać w wielu obszarach systemu. Przyspieszono przetwarzanie licznych zadań czy uruchamianie aplikacji.

macOS Golden Gate nadal ma interfejs oparty na Liquid Glass. Apple materiały prasowe

Apple wprowadza nową Siri i zdecydowało się na różne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, co zobaczą także użytkownicy Maców. Asystentka głosowa oferuje bardziej spersonalizowany kontekst, potrafi realizować złożone zadania czy ma własną aplikację. Ponadto oferuje zapewnia integrację z pozostałymi elementami systemu.

macOS Golden Gate zrywa ostatecznie z architekturą x86, co Apple zapowiadało już rok temu. To oznacza, że nowy system operacyjny nie umożliwi instalacji na żadnym Macu z procesorem Intela. Firma w ten sposób dokonała kompletnej migracji do Apple Silicon. Pozwoli to zwiększyć niezawodność platformy, ale wpłynie na zgodność z aplikacjami i te starsze mogą przestać działać.

Lista Maców zgodnych z macOS Golden Gate i kiedy aktualizacja?

Apple wraz z macOS Golden Gate pozbywa się wsparcia dla Maców z układami Intela, a więc dotyczy to m.in. Maca Pro z 2019 r., iMaca z 2020 r. czy MacBooka Pro 16" z 2019 r. System będzie można instalować na maszynach z chipami M1 i nowszymi. Ich lista widoczna jest niżej.

Mac Mini z 2020 r. i nowsze

Mac Pro z 2023 r. i nowsze

Mac Studio (wszystkie modele)

iMac z 2021 r. i nowsze

MacBook Air z 2020 r. i nowsze

MacBook Pro z M1 i nowsze

MacBook Neo

Premiera macOS Golden Gate powinna odbyć się jesienią i pewnie nastąpi to w okolicy połowy września. Apple na razie nie podało dokładnego terminu. Dostępność sfinalizowanej wersji systemu zostanie poprzedzona publicznym programem pilotażowym edycji beta, który powinien ruszyć w lipcu.





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