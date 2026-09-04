Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Pociągi retro pojadą w Tarnowie

W skrócie W najbliższą sobotę 5 września w ramach Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej z Tarnowa wyruszą zabytkowe pociągi, w tym parowóz TKt48-191 z 1956 r.

Zaplanowano trasy z Tarnowa do Tuchowa oraz z Tarnowa do Żabna, przy czym przejazd do Żabna odbędzie się po zamkniętym szlaku kolejowym.

Dodatkowe przejazdy w ramach projektu odbędą się 26 i 27 września na trasach łączących m.in. Nowy Sącz, Muszynę, Krynicę-Zdrój, Biecz oraz Gorlice.

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Pociągi retro na polskich torach nie można oglądać zbyt często. Już w najbliższy weekend taka okazja nadarzy się w Małopolsce. Z Tarnowa wyjadą zabytkowe składy w ramach projektu Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej. Gdzie je będzie można zobaczyć?

Pociągi retro w Tarnowie w ramach Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej

Pierwsze składy retro w ramach projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej, którego celem jest promowanie trakcji turystycznych w regionie oraz dziedzictwa kolejowego, pojadą w okolicach Tarnowa w sobotę 5 września.

Pierwszy skład, który wyruszy na tory, zostanie pociągnięty przez parowóz TKt48-191 z 1956 r. Odjedzie z Tarnowa w kierunku Tuchowa. Przejazdowi pociągu retro będą towarzyszyć różne atrakcje. Na przykład występy muzyczne w klimatach lat 20. i 30. XX wieku.

Pociąg retro odjedzie z Tarnowa o godzinie 10:10. Do Tuchowa dotrze o 10:55 i tam zaplanowano półgodzinny postój. O 11:25 skład odjedzie ponownie w kierunku Tarnowa.

Drugi kurs odbędzie się z Tarnowa do Żabna. Odjazd zaplanowano na godzinę 13:32. Atrakcja jest nie lada, bo odbędzie się po zamkniętym szlaku kolejowym. Natomiast na niedzielę zaplanowano przejazdy na trasach Tarnów-Bogoniowice-Ciężkowice i Tarnów-Żabno. Szczegółów związanych z rozkładem jazdy należy szukać na stronie kolejegalicyjskie.pl.

Składy retro pojadą w Małopolsce także później we wrześniu

Zaplanowane na najbliższy weekend przejazdy w ramach projektu Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej to nie wszystko. Kolejne odbędą się w dniach 26 i 27 września.

26 września: Nowy Sącz - Muszyna, Muszyna - Żegiestów oraz Muszyna - Krynica - Zdrój

27 września: Nowy Sącz - Biecz i Biecz - Gorlice.

Trasy uwzględniają odcinki dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej na terenie Małopolski.



