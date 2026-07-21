W skrócie Mapy Google dla Android Auto wprowadzają wyczekiwaną funkcję prędkościomierza, która od dawna była dostępna w aplikacji Apple CarPlay oraz w Waze.

Nowość pojawiła się w wersji beta oprogramowania z numerem 26.29.02.946673643, choć obecnie dostęp do niej posiada jedynie wąska grupa testowa.

Prędkościomierz wyświetla aktualną prędkość auta oraz informacje o limitach na drodze, zmieniając kolor symbolu w przypadku przekroczenia dozwolonego ograniczenia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Mapy Google to aplikacja, bez której wielu kierowców nie wyobraża sobie jazdy autem. Platforma jest dostępna także w dwóch popularnych platformach samochodowych, ale w wersji na Android Auto brakowało funkcji, z której można od dłuższego czasu korzystać w Apple CarPlay. Teraz producent postanowił to zmienić.

Prędkościomierz w aplikacji Mapy Google dla Android Auto

Użytkownicy platformy Android Auto byli dotychczas pozbawieni funkcji z aplikacji Mapy Google, która jest dostępna na innych platformach. To prędkościomierz, który pokazuje na żywo zmiany w prędkości poruszającego się samochodu. W Polsce opcja pojawiła się w 2023 r.

Funkcja zaczyna pojawiać się również w aplikacji dla Android Auto, choć na razie nie u wszystkich użytkowników. Nowość zauważono w wersji beta oprogramowania z numerkiem 26.29.02.946673643. Dostrzegł ją jeden z testerów mieszkających w Kanadzie, czym pochwalił się na łamach serwisu Reddit.

Prędkościomierz w aplikacji Mapy Google dla Android Auto. Reddit/u/SimulatorStudio materiał zewnętrzny

Wygląda na to, że dostęp do nowej funkcji jest na razie bardzo ograniczony. Google prawdopodobnie prowadzi zamknięty program pilotażowy i prędkościomierz w aplikacji dla Android Auto został udostępniony wąskiej grupie testerów.

Na razie nie wiadomo, kiedy taka funkcja pojawi się w aplikacji Mapy Google dla Android Auto u wszystkich użytkowników. Prawdopodobnie w nieodległym czasie, ale na szerokie wdrożenie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Funkcja z aplikacji Mapy Google dostępna od dawna na inne platformy

Dlaczego takiej funkcji do tej pory nie ma w aplikacji na Android Auto? Tego nie wiadomo, ale warto dodać, że prędkościomierz jest dostępny w Mapach Google na inne platformy od dawna. Można go znaleźć w aplikacji mobilnej na Androida czy iOS. Jest też w wersji dla CarPlay.

Jakby tego było mało, to taka funkcja jest dostępna od dawna także w Waze dla Android Auto, którego właścicielem również jest Google. Na szczęście firma w końcu planuje to nadrobić.

Prędkościomierz w aplikacji Mapy Google wyświetla aktualną prędkość pojazdu, a obok znajduje się informacja o ograniczeniu na terenie danego odcinka drogi. Po przekroczeniu dozwolonego limitu jest to sygnalizowane innym zabarwieniem symbolu.



