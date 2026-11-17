W skrócie
- Funkcja Zapytaj Map trafia do Polski, umożliwiając zadawanie złożonych pytań w naturalnym języku oraz łatwiejsze planowanie podróży dzięki wsparciu sztucznej inteligencji.
- Użytkownicy mogą tworzyć szczegółowe plany wycieczek z harmonogramem i przystankami, a gotowe zestawienia łatwo udostępniać znajomym lub wyeksportować do Dokumentów Google.
- Narzędzie ułatwia też sprawdzanie dostępności miejsc w zapisanych lokalizacjach, na przykład poprzez szybkie wyszukiwanie restauracji, które mają wolne stoliki w danym czasie.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie
Google Maps przechodzi jedną z największych zmian od ponad dekady. Do aplikacji trafia funkcja Zapytaj Map, która pozwala nie tylko wyszukiwać konkretne miejsca, ale też zadawać bardziej złożone pytania i planować podróże. Rozwiązanie wykorzystuje modele sztucznej inteligencji Gemini.
Zapytaj Map trafia do Polski. Co potrafi nowa funkcja?
Do tej pory Google Maps służyło przede wszystkim do wyszukiwania adresów, sprawdzania tras i znajdowania miejsc w okolicy. Nowa funkcja ma to zmienić. Teraz zamiast wpisywać kilka różnych haseł, możemy po prostu zapytać aplikację o konkretną rzecz, używając zwykłego języka.
Przykładowo, jeśli potrzebujemy szybko naładować telefon, wystarczy poprosić o znalezienie odpowiedniego miejsca. Wyszukać publiczny kort tenisowy z oświetleniem, na którym można zagrać wieczorem? Też da radę. Zapytaj Map korzysta z informacji o ponad 300 mln miejsc oraz opinii przeszło 500 mln użytkowników (choć osobiście mam ograniczone zaufanie do opinii).
Google Maps pomoże zaplanować całą podróż
Jedną z ciekawszych możliwości jest przygotowywanie planów wyjazdów. Można poprosić aplikację o ułożenie trasy jednodniowej wycieczki albo nawet kilkudniowej podróży samochodem z konkretnymi przystankami. Google Maps przygotuje harmonogram na kolejne dni, zaznaczy miejsca na mapie i podpowie, co warto wiedzieć przed wizytą.
Gotowy plan można udostępnić znajomym lub rodzinie, a na komputerze wyeksportować również do Dokumentów Google. Co ważne, nie trzeba trzymać się pierwotnego harmonogramu. W trakcie podróży można poprosić o dodanie kolejnego punktu, na przykład ciekawego punktu widokowego albo restauracji.
Nowości w Google Maps. Nie trzeba już przeglądać zapisanych miejsc
Zapytaj Map przyda się również osobom, które od dawna zapisują w aplikacji restauracje, kawiarnie czy atrakcje turystyczne. Zamiast ręcznie przeglądać długą listę, można zapytać, które z zapisanych lokali mają wolny stolik dla pięciu osób w ciągu najbliższych 30 minut. Aplikacja sprawdzi dostępność i pomoże znaleźć odpowiednie miejsce.
Nowości zaczynają trafiać na urządzenia z Androidem i iOS. Funkcja Zapytaj Map rozszerza dostępność na ponad 30 europejskich krajów, w tym Polskę. Nie wszystkie możliwości będą jednak dostępne od razu. Wskazówki dotyczące trasy, takie jak informacje o pogodzie, opłatach drogowych czy miejscach do parkowania, a także wyszukiwanie terminów wizyt w usługach, na początek uruchamiane są w USA.
Źródło: Google