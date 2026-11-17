W skrócie Funkcja Zapytaj Map trafia do Polski, umożliwiając zadawanie złożonych pytań w naturalnym języku oraz łatwiejsze planowanie podróży dzięki wsparciu sztucznej inteligencji.

Użytkownicy mogą tworzyć szczegółowe plany wycieczek z harmonogramem i przystankami, a gotowe zestawienia łatwo udostępniać znajomym lub wyeksportować do Dokumentów Google.

Narzędzie ułatwia też sprawdzanie dostępności miejsc w zapisanych lokalizacjach, na przykład poprzez szybkie wyszukiwanie restauracji, które mają wolne stoliki w danym czasie.

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Google Maps przechodzi jedną z największych zmian od ponad dekady. Do aplikacji trafia funkcja Zapytaj Map, która pozwala nie tylko wyszukiwać konkretne miejsca, ale też zadawać bardziej złożone pytania i planować podróże. Rozwiązanie wykorzystuje modele sztucznej inteligencji Gemini.

Zapytaj Map trafia do Polski. Co potrafi nowa funkcja?

Do tej pory Google Maps służyło przede wszystkim do wyszukiwania adresów, sprawdzania tras i znajdowania miejsc w okolicy. Nowa funkcja ma to zmienić. Teraz zamiast wpisywać kilka różnych haseł, możemy po prostu zapytać aplikację o konkretną rzecz, używając zwykłego języka.

Przykładowo, jeśli potrzebujemy szybko naładować telefon, wystarczy poprosić o znalezienie odpowiedniego miejsca. Wyszukać publiczny kort tenisowy z oświetleniem, na którym można zagrać wieczorem? Też da radę. Zapytaj Map korzysta z informacji o ponad 300 mln miejsc oraz opinii przeszło 500 mln użytkowników (choć osobiście mam ograniczone zaufanie do opinii).

Najwieksza aktualizacja Google Maps od dekady. Do gry wchodzi sztuczna inteligencja Google materiał prasowy

Google Maps pomoże zaplanować całą podróż

Jedną z ciekawszych możliwości jest przygotowywanie planów wyjazdów. Można poprosić aplikację o ułożenie trasy jednodniowej wycieczki albo nawet kilkudniowej podróży samochodem z konkretnymi przystankami. Google Maps przygotuje harmonogram na kolejne dni, zaznaczy miejsca na mapie i podpowie, co warto wiedzieć przed wizytą.

Gotowy plan można udostępnić znajomym lub rodzinie, a na komputerze wyeksportować również do Dokumentów Google. Co ważne, nie trzeba trzymać się pierwotnego harmonogramu. W trakcie podróży można poprosić o dodanie kolejnego punktu, na przykład ciekawego punktu widokowego albo restauracji.

Nowości w Google Maps. Nie trzeba już przeglądać zapisanych miejsc

Zapytaj Map przyda się również osobom, które od dawna zapisują w aplikacji restauracje, kawiarnie czy atrakcje turystyczne. Zamiast ręcznie przeglądać długą listę, można zapytać, które z zapisanych lokali mają wolny stolik dla pięciu osób w ciągu najbliższych 30 minut. Aplikacja sprawdzi dostępność i pomoże znaleźć odpowiednie miejsce.

Nowości zaczynają trafiać na urządzenia z Androidem i iOS. Funkcja Zapytaj Map rozszerza dostępność na ponad 30 europejskich krajów, w tym Polskę. Nie wszystkie możliwości będą jednak dostępne od razu. Wskazówki dotyczące trasy, takie jak informacje o pogodzie, opłatach drogowych czy miejscach do parkowania, a także wyszukiwanie terminów wizyt w usługach, na początek uruchamiane są w USA.

Źródło: Google



