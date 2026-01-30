Mapy Google ze sztuczną inteligencją dla kolejnej grupy użytkowników
Mapy Google to aplikacja, której nie omija rewolucja oparta na sztucznej inteligencji. Firma poinformowała, że wprowadza funkcje bazujące na Gemini do trybu nawigacji dla kolejnych grup użytkowników. Tym razem nowości docenią rowerzyści oraz piesi. Jakie funkcje bazujące na Gemini dodano w Google Maps?
Sztuczna inteligencja pojawia się w coraz większej liczbie aplikacji. Rewolucja oparta na AI nie ominęła oczywiście także platformy Mapy Google, gdzie użytkownicy mogą korzystać z Gemini. Teraz w trybie nawigacji pojawiają się kolejne nowości. Co dodano?
Gemini w nawigacji aplikacji Mapy Google dla rowerzystów i pieszych
Google poinformowało, że wprowadza nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji Gemini w aplikacji Mapy do trybu nawigacji. Tym razem nie są to jednak nowości dla kierowców, którzy podobne rozwiązania dostali już wcześniej. Zmiany obejmują rowerzystów oraz pieszych. Co nowego dodano?
Gemini w nawigacji z Map Google pozwala na sterowanie głosowe bez użycia rąk. W ten sposób kolejna grupa będzie mogła korzystać z funkcji AI z zachowaniem bezpieczeństwa. W przypadku pieszych sztuczna inteligencja pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o okolicy. Na przykład poprzez zapytanie o pobliskie restauracje czy obszar, w którym znajduje się użytkownik.
W przypadku rowerzystów Gemini ułatwi skupianie się na trasie z zachowaniem bezpieczeństwa. Mapy Google w trybie nawigacji odpowiedzą na pytania związane z czasem dojazdu do celu czy pozwolą na wysłanie wiadomości do innej osoby.
Nowe funkcje AI w aplikacji Mapy Google na Androida i iOS
Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że wszystkie te nowości pojawią się w aplikacji Mapy Google na telefony z systemami Android oraz iOS. Nowe funkcje są już wdrażane i odbywa się to w ujęciu globalnym, a więc skorzystamy z nich również w Polsce. Proces wdrożenia może chwilę potrwać, a więc należy uzbroić się w cierpliwość.
Zapowiedź nowości w aplikacji Mapy Google nastąpiła niedługo po tym, jak gigant z Mountain View ogłosił duże zmiany w przeglądarce internetowej Chrome, która również doczekała się głębokiej integracji ze sztuczną inteligencją Gemini. W tym drugim przypadku na dostępność w Polsce trzeba będzie chwilę poczekać, bo nowe narzędzia w pierwszej kolejności pojawią się dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.