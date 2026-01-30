Sztuczna inteligencja pojawia się w coraz większej liczbie aplikacji. Rewolucja oparta na AI nie ominęła oczywiście także platformy Mapy Google, gdzie użytkownicy mogą korzystać z Gemini. Teraz w trybie nawigacji pojawiają się kolejne nowości. Co dodano?

Gemini w nawigacji aplikacji Mapy Google dla rowerzystów i pieszych

Google poinformowało, że wprowadza nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji Gemini w aplikacji Mapy do trybu nawigacji. Tym razem nie są to jednak nowości dla kierowców, którzy podobne rozwiązania dostali już wcześniej. Zmiany obejmują rowerzystów oraz pieszych. Co nowego dodano?

Gemini w nawigacji z Map Google pozwala na sterowanie głosowe bez użycia rąk. W ten sposób kolejna grupa będzie mogła korzystać z funkcji AI z zachowaniem bezpieczeństwa. W przypadku pieszych sztuczna inteligencja pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o okolicy. Na przykład poprzez zapytanie o pobliskie restauracje czy obszar, w którym znajduje się użytkownik.

W przypadku rowerzystów Gemini ułatwi skupianie się na trasie z zachowaniem bezpieczeństwa. Mapy Google w trybie nawigacji odpowiedzą na pytania związane z czasem dojazdu do celu czy pozwolą na wysłanie wiadomości do innej osoby.

Nowe funkcje AI w aplikacji Mapy Google na Androida i iOS

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że wszystkie te nowości pojawią się w aplikacji Mapy Google na telefony z systemami Android oraz iOS. Nowe funkcje są już wdrażane i odbywa się to w ujęciu globalnym, a więc skorzystamy z nich również w Polsce. Proces wdrożenia może chwilę potrwać, a więc należy uzbroić się w cierpliwość.

Zapowiedź nowości w aplikacji Mapy Google nastąpiła niedługo po tym, jak gigant z Mountain View ogłosił duże zmiany w przeglądarce internetowej Chrome, która również doczekała się głębokiej integracji ze sztuczną inteligencją Gemini. W tym drugim przypadku na dostępność w Polsce trzeba będzie chwilę poczekać, bo nowe narzędzia w pierwszej kolejności pojawią się dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

