Masz czas do 25 stycznia. Ta opłata to obowiązek. Są nowe stawki

Spis treści: Kto musi płacić abonament RTV? Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku? Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku?

Kto musi płacić abonament RTV?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz wnoszenia za nie opłat abonamentowych.

Firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik. Osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika.

Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Wysokość opłat abonamentowych w 2026 roku wynosi:

za używanie odbiornika radiofonicznego - 9,50 zł za miesiąc (w 2025 r. opłata ta wynosiła 8,70 zł);

za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. - 27,30 zł).

Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące - 4 proc., za sześć miesięcy - 5 proc., a za 12 miesięcy - 10 proc. Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku?

Z abonamentu RTV można zostać zwolnionym. Należy w tym celu w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłaty abonamentowej są m.in. osoby:

I grupy inwalidzkiej,

całkowicie niezdolne do pracy,

o znacznym stopniu niepełnosprawności,

bezrobotne,

które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

inwalidzi wojenni/wojskowi i ofiary represji wojennych/powojennych.

Automatycznie, bez konieczności dopełnienia wspomnianych formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press