Masz czas do 25 stycznia. Ta opłata to obowiązek. Są nowe stawki
Wyższe stawki abonamentu RTV na 2026 rok. Od stycznia za radio zapłacimy 9,50 zł, a za telewizor 30,50 zł miesięcznie. Rejestracja odbiornika musi nastąpić w ciągu 14 dni, a brak kablówki nie zwalnia z opłat. Kto poza seniorami powyżej 75. roku życia może uniknąć płacenia i jak uzyskać 10% zniżki.
Spis treści:
- Kto musi płacić abonament RTV?
- Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?
- Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku?
Kto musi płacić abonament RTV?
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz wnoszenia za nie opłat abonamentowych.
Firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik. Osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników.
Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika.
Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.
Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?
Wysokość opłat abonamentowych w 2026 roku wynosi:
- za używanie odbiornika radiofonicznego - 9,50 zł za miesiąc (w 2025 r. opłata ta wynosiła 8,70 zł);
- za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. - 27,30 zł).
Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące - 4 proc., za sześć miesięcy - 5 proc., a za 12 miesięcy - 10 proc. Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku?
Z abonamentu RTV można zostać zwolnionym. Należy w tym celu w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.
Uprawnieni do zwolnienia z opłaty abonamentowej są m.in. osoby:
- I grupy inwalidzkiej,
- całkowicie niezdolne do pracy,
- o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- bezrobotne,
- które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
- inwalidzi wojenni/wojskowi i ofiary represji wojennych/powojennych.
Automatycznie, bez konieczności dopełnienia wspomnianych formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.