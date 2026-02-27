HBO Max to platforma, która jeszcze na dobre nie rozprawiła się z użytkownikami udostępniającymi własne konta innym osobom. To się jednak wkrótce zmieni. Jakie dalsze losy czekają popularny serwis streamingowy, którego jeszcze jakiś czas temu chciał przejąć Netflix? Wygląda na to, że nowym właścicielem zostanie inna firma.

HBO Max uniemożliwi współdzielenie kont

W trakcie ostatniej telekonferencji z inwestorami Warner Bros. Discovery przekazało, że w tym roku na dobre planuje rozprawić się z użytkownikami udostępniającymi konta w HBO Max. Pierwsze działania w tym zakresie podjęto w Stanach Zjednoczonych w 2025 r. Robiono to m.in. poprzez komunikaty z ostrzeżeniami.

Szef działu streamingu firmy JB Perrette wyjaśnia, że w ciągu 2026 r. działania mające na celu ukrócić ten proceder przyjmą skalę globalną. Można więc domyślać się, że obejmą także Polskę.

Jesteśmy w drugiej rundzie egzekwowania zasad udostępniania haseł. Dopiero zaczyna to nabierać rozmachu

W Stanach Zjednoczonych dodanie dodatkowego konta spoza gospodarstwa domowego wiąże się z wydatkiem 7,99 dol./miesiąc. W Polsce zapewne będzie to kilkanaście złotych, bo podobne kwoty obowiązują w Netfliksie i Disney+.

Netflix nie kupi HBO Max i nowym właścicielem ma zostać Paramount

Netflix starał się przejąć HBO Max od kilku miesięcy, ale ostatecznie zrezygnował. Firma wycofała się z oferty kupna platformy, co potwierdzili jej szefowie - Ted Sarandos i Greg Peters. Gigant otrzyma jednak za to blisko 3 mld dolarów. Kto więc ją kupi?

Druga oferta została złożona przez Paramount Skydance, które planuje przejąć więcej aktywów Warner Bros. Discovery. Również jej tradycyjną telewizję i wśród nich jest TVN w Polsce. Złożona propozycja jest lepsza od tej, która proponował Netflix.

Oczywiście to wcale nie oznacza, że nowym właścicielem HBO Max na pewno stanie się Paramount Skydance. Przejęciu przyjrzą się jeszcze regulatorzy rynku, którzy muszą zatwierdzić tak wielką transakcję.

Jeśli się uda, to co czeka HBO Max w Polsce? Tego nie wiadomo, ale nie można wykluczyć, że serwis zostanie na przykład scalony ze SkyShowtime.

