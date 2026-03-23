Masz iPhone'a? Szykuj się na sporo nowości
iOS 26.4 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów, która wkrótce zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników. Nastąpi to po kilku tygodniach beta testów. Co nowego tu znajdziemy? Apple w uaktualnieniu iOS 26.4 dodało trochę ciekawych nowości i przy okazji naprawiono pewne błędy.
Właściciele iPhone'ów mogą pomału szykować się na kolejne nowości. Apple na dniach udostępni większą aktualizację, którą jest iOS 26.4. Kiedy to nastąpi i co nowego znajdziemy w tym uaktualnieniu systemu operacyjnego dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka?
Kiedy premiera iOS 26.4 dla wszystkich użytkowników iPhone'ów
iOS 26.4 przez kilka ostatnich tygodni było dostępne w ramach otwartych beta testów, które dobiegły końca kilka dni temu. W momencie, gdy członkowie programu pilotażowego otrzymali wydanie RC (Release Candidate). To oznacza, że premiera dla wszystkich użytkowników iPhone'ów jest blisko.
Można zakładać, że Apple udostępni iOS 26.4 w pierwszej połowie tego tygodnia. Być może nawet jeszcze dziś, a jeśli nie, to we wtorek lub środę. Nastąpi to w okolicy godziny 18:00 czasu w Polsce, gdzie zazwyczaj jest to 19:00, ale różnica wynika z faktu, że jesteśmy tuż przed zmianą czasu na letni.
Premiera nowej aktualizacji dla iPhone'ów zbiegnie się w czasie z wydaniem uaktualnień z numerkami 26.4 na inne urządzenia Apple. Mowa o macOS, iPadOS, tvOS, watchOS, visionOS czy nowym oprogramowaniu dla HomePodów.
Aktualizacja iOS 26.4 wprowadza sporo nowości
Firma z myślą o iOS 26.4 przygotowała trochę nowości. Sporo z nich obejmuje aplikację Muzyka oraz usługę Apple Music. Dodano funkcję Playlist Playground (w wersji beta), która generuje playlisty z użyciem sztucznej inteligencji oraz opcję Koncerty, co pozwala odkrywać wydarzenia muzyczne. Jest też automatyczne rozpoznawanie muzyki offline w centrum sterowania czy nowe tła pełnoekranowe dla odtwarzanej muzyki.
Aktualizacja wprowadza również osiem nowych emoji z pakietu Unicode 17, nowe narzędzia w aplikacji Freeform czy lepszą dokładność klawiatury w trakcie szybkiego pisania. Natomiast rodziców ucieszy to, że organizatorzy chmury rodzinnej nie muszą już udostępniać własnych metod płatności innym członkom i ci mogą korzystać z własnych.
iOS 26.4 wprowadzi też poprawki znalezionych błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami. Jest też kilka nowych opcji z zakresu dostępności. I tak, zgadza się… Siri nadal nie mówi po polsku.