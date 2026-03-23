Właściciele iPhone'ów mogą pomału szykować się na kolejne nowości. Apple na dniach udostępni większą aktualizację, którą jest iOS 26.4. Kiedy to nastąpi i co nowego znajdziemy w tym uaktualnieniu systemu operacyjnego dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka?

Kiedy premiera iOS 26.4 dla wszystkich użytkowników iPhone'ów

iOS 26.4 przez kilka ostatnich tygodni było dostępne w ramach otwartych beta testów, które dobiegły końca kilka dni temu. W momencie, gdy członkowie programu pilotażowego otrzymali wydanie RC (Release Candidate). To oznacza, że premiera dla wszystkich użytkowników iPhone'ów jest blisko.

Można zakładać, że Apple udostępni iOS 26.4 w pierwszej połowie tego tygodnia. Być może nawet jeszcze dziś, a jeśli nie, to we wtorek lub środę. Nastąpi to w okolicy godziny 18:00 czasu w Polsce, gdzie zazwyczaj jest to 19:00, ale różnica wynika z faktu, że jesteśmy tuż przed zmianą czasu na letni.

Premiera nowej aktualizacji dla iPhone'ów zbiegnie się w czasie z wydaniem uaktualnień z numerkami 26.4 na inne urządzenia Apple. Mowa o macOS, iPadOS, tvOS, watchOS, visionOS czy nowym oprogramowaniu dla HomePodów.

Aktualizacja iOS 26.4 wprowadza sporo nowości

Firma z myślą o iOS 26.4 przygotowała trochę nowości. Sporo z nich obejmuje aplikację Muzyka oraz usługę Apple Music. Dodano funkcję Playlist Playground (w wersji beta), która generuje playlisty z użyciem sztucznej inteligencji oraz opcję Koncerty, co pozwala odkrywać wydarzenia muzyczne. Jest też automatyczne rozpoznawanie muzyki offline w centrum sterowania czy nowe tła pełnoekranowe dla odtwarzanej muzyki.

Aktualizacja wprowadza również osiem nowych emoji z pakietu Unicode 17, nowe narzędzia w aplikacji Freeform czy lepszą dokładność klawiatury w trakcie szybkiego pisania. Natomiast rodziców ucieszy to, że organizatorzy chmury rodzinnej nie muszą już udostępniać własnych metod płatności innym członkom i ci mogą korzystać z własnych.

iOS 26.4 wprowadzi też poprawki znalezionych błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami. Jest też kilka nowych opcji z zakresu dostępności. I tak, zgadza się… Siri nadal nie mówi po polsku.

Najstarsze nagranie śpiewu wieloryba może pomóc w rozwikłaniu tajemnic oceanu © 2026 Associated Press