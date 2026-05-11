Masz iPhone'a? Szykuje się na aktualizację z porcją nowości

W skrócie iOS 26.5 to ostatnia większa aktualizacja przed zapowiedzią systemu z numerem 27, która dostarczy kilka nowych funkcji.

Aktualizacja obejmuje szyfrowanie end-to-end dla wiadomości RCS w wersji beta, nowe tapety Pride Luminance i sugerowane miejsca w aplikacji Mapy Apple.

Termin udostępnienia aktualizacji przewidywany jest na pierwszą połowę bieżącego tygodnia, a zapowiedź systemu iOS 27 odbędzie się za miesiąc.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Użytkownicy iPhone'ów na dniach (a nawet jeszcze dziś) otrzymają kolejną aktualizację oprogramowania i zarazem ostatnią tak dużą przed czerwcową zapowiedzią iOS 27. Mowa o uaktualnieniu iOS 26.5. Co nowego tu znajdziemy?

Co nowego z aktualizacją iOS 26.5 dla iPhone'ów

Aktualizacja iOS 26.5 nie wprowadza tak wielu nowości, które przyniosło poprzednie wydanie z numerkiem 26.4. Wynika to z faktu, że firma skupia się już na dopracowywaniu nowych funkcji dla kolejnej wersji systemu dla iPhone'ów. W nadchodzącym uaktualnienie znajdziemy:

Szyfrowanie end-to-end dla wiadomości RCS (w wersji beta), co pozwoli polepszyć ochronę konwersacji. Funkcja będzie wdrażana po stronie operatorów sieci komórkowych.

Nowe tapety Pride Luminance .

Sugerowane miejsca w aplikacji Mapy . Wyświetlają rekomendacje na podstawie trendów w pobliżu i oraz historii wyszukiwania. Apple . Wyświetlają rekomendacje na podstawie trendów w pobliżu i oraz historii wyszukiwania.

Oczywiście w iOS 26.5 pojawią się także poprawki błędów. W tym zapewne związanych z zabezpieczeniami. Szczegółowy wykaz powinien być znany po udostępnieniu uaktualnienia, czyli kiedy?

Kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 26.5?

Dokładny termin premiery iOS 26.5 nie jest znany, ale powinno to nastąpić w tej połowie tygodnia. Nawet jeszcze dziś, czyli w poniedziałek 11 maja. Jeśli tak się stanie, to aktualizacja będzie gotowa do pobrania dla wszystkich użytkowników iPhone'ów w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce.

Wraz z nową aktualizacją dla iPhone'ów pojawią się także uaktualnienia na pozostałe urządzenia Apple, również z numerkami 26.5. Mowa o systemach iPadOS, watchOS, tvOS, macOS, visionOS oraz oprogramowaniu dla HomePodów.

Apple w przyszłym miesiącu organizuje dużą konferencję WWDC26, na której zaprezentuje systemy iOS, iPadOS, watchOS, visionOS, macOS i tvOS z numerkami 27. Spodziewajmy się wielu nowości, które następnie zostaną udostępnione deweloperom. Publiczny program pilotażowy ruszy w lipcu, a premiera dla wszystkich użytkowników przewidziana jest na wrzesień.

Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press