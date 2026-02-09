Apple szykuje się do udostępnienia kolejnej dużej aktualizacji dla iPhone'ów. Tym uaktualnieniem jest iOS 26.3, które zostanie udostępnione na dniach. Co nowego tu znajdziemy i kiedy odbędzie się premiera tego oprogramowania?

Kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 26.3?

Aktualizacja iOS 26.3 jest już w zasadzie gotowa. Publiczny program pilotażowy wersji beta ruszył jeszcze w grudniu 2025 r. Natomiast w zeszłym tygodniu testerzy otrzymali build RC, czyli ostateczne wydanie, które po kilku dniach ma trafić w ręce wszystkich użytkowników iPhone'ów.

Dokładna data premiery nie jest znana, ale iOS 26.3 powinno zostać udostępnione jeszcze w tej połowie tygodnia. Możliwe, że nastąpi to jeszcze dziś, a jeśli nie w poniedziałek, to pewnie we wtorek lub środę.

To już trzecia aktualizacja uzupełniająca z nowymi funkcjami dla systemu iOS 26, który Apple udostępniło we wrześniu. Później w tym miesiącu ma rozpocząć się publiczny program pilotażowy wersji z numerkiem 26.4, gdzie pojawi się m.in. odświeżona asystentka Siri.

Co nowego w aktualizacji iOS 26.3 dla iPhone'ów?

iOS 26.3 nie jest tak dużą aktualizacją, jak poprzednie wydanie z numerkiem 26.2 z grudnia. Co nie zmienia faktu, że znajdziemy tu trochę nowości. Najważniejsze z nich obejmują zapewnienie kompatybilności z urządzeniami firm trzecich.

Nowa aktualizacja dodaje narzędzie do łatwego transferowania danych na telefony z Androidem, co ułatwi przesiadkę użytkownikom iPhone'ów na urządzenie z systemem Google. Następnie mamy możliwość przekazywania powiadomień na zegarki firm trzecich. Te dwie opcje są wynikiem działań wymuszonych przez UE.

Dzięki iOS 26.3 przejście z iPhone'a na Androida będzie bardzo proste. Dawid Długosz INTERIA.PL

Ponadto w aktualizacji iOS 26.3 pojawiają się podwaliny związane z zapewnieniem wsparcia dla szyfrowania end-to-end w RCS. Pozwoli to na zapewnienie prywatnej komunikacji. Jest też nowa sekcja z tapetami pogodowymi. Nie powinno również zabraknąć poprawek dla znalezionych błędów.

Nie ma tego zbyt wiele i więcej nowości zobaczymy wraz z kolejną aktualizacją. Apple planuje rozpocząć jej program pilotażowy w ostatnim tygodniu lutego.

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News