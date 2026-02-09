Masz iPhone'a? Zaraz pojawią się nowe funkcje
iOS 26.3 to kolejna aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów, która zostanie udostępniona w niedługim czasie. Co nowego tu znajdziemy i kiedy Apple ruszy z dystrybucją tego uaktualnienia dla wszystkich użytkowników? Jedno jest pewne. Aktualizację iOS 26.3 docenią właściciele sprzętów z… Androidem.
Apple szykuje się do udostępnienia kolejnej dużej aktualizacji dla iPhone'ów. Tym uaktualnieniem jest iOS 26.3, które zostanie udostępnione na dniach. Co nowego tu znajdziemy i kiedy odbędzie się premiera tego oprogramowania?
Kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 26.3?
Aktualizacja iOS 26.3 jest już w zasadzie gotowa. Publiczny program pilotażowy wersji beta ruszył jeszcze w grudniu 2025 r. Natomiast w zeszłym tygodniu testerzy otrzymali build RC, czyli ostateczne wydanie, które po kilku dniach ma trafić w ręce wszystkich użytkowników iPhone'ów.
Dokładna data premiery nie jest znana, ale iOS 26.3 powinno zostać udostępnione jeszcze w tej połowie tygodnia. Możliwe, że nastąpi to jeszcze dziś, a jeśli nie w poniedziałek, to pewnie we wtorek lub środę.
To już trzecia aktualizacja uzupełniająca z nowymi funkcjami dla systemu iOS 26, który Apple udostępniło we wrześniu. Później w tym miesiącu ma rozpocząć się publiczny program pilotażowy wersji z numerkiem 26.4, gdzie pojawi się m.in. odświeżona asystentka Siri.
Co nowego w aktualizacji iOS 26.3 dla iPhone'ów?
iOS 26.3 nie jest tak dużą aktualizacją, jak poprzednie wydanie z numerkiem 26.2 z grudnia. Co nie zmienia faktu, że znajdziemy tu trochę nowości. Najważniejsze z nich obejmują zapewnienie kompatybilności z urządzeniami firm trzecich.
Nowa aktualizacja dodaje narzędzie do łatwego transferowania danych na telefony z Androidem, co ułatwi przesiadkę użytkownikom iPhone'ów na urządzenie z systemem Google. Następnie mamy możliwość przekazywania powiadomień na zegarki firm trzecich. Te dwie opcje są wynikiem działań wymuszonych przez UE.
Ponadto w aktualizacji iOS 26.3 pojawiają się podwaliny związane z zapewnieniem wsparcia dla szyfrowania end-to-end w RCS. Pozwoli to na zapewnienie prywatnej komunikacji. Jest też nowa sekcja z tapetami pogodowymi. Nie powinno również zabraknąć poprawek dla znalezionych błędów.
Nie ma tego zbyt wiele i więcej nowości zobaczymy wraz z kolejną aktualizacją. Apple planuje rozpocząć jej program pilotażowy w ostatnim tygodniu lutego.