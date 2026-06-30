Masz mObywatela? Ta nowość ułatwi życie wielu Polakom

W skrócie Aplikacja mObywatel została rozszerzona o funkcję mDyplomy, która uzupełnia wcześniej dostępne legitymacje uczniowskie i studenckie.

Od 30 czerwca 2026 uczelnie wyższe w Polsce mogą wydawać cyfrowe dyplomy jako odpowiedniki papierowych dokumentów, a od 2027 roku będzie to obowiązkowe.

mDyplomy można łatwo dodać w aplikacji mObywatel na telefonie, a cyfrowe dyplomy obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie, doktoraty oraz habilitacje.

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mObywatel z miesiąca na miesiąc dostaje kolejne nowości. Niedawno wspominaliśmy wam o ostatniej aktualizacji z czerwca, gdzie wymieniono kilka nowości. Wśród nich są mDyplomy. Dziś odbyła się specjalna konferencja, którą poświęcono nowemu rozwiązaniu.

mDyplomy trafiają do aplikacji mObywatel

mDyplomy to duża zmiana na drodze do cyfryzacji polskiej nauki, co stało się możliwe za sprawą zmian przyjętych w rozporządzeniu przez Radę Ministrów. Począwszy od dziś uczelnie wyższe w Polsce mogą wydawać cyfrowe odpowiedniki dyplomów nowym absolwentom w ramach tzw. okresu przejściowego. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. będzie to już obligatoryjne.

Nowa platforma została oczywiście zintegrowana z aplikacją mObywatel. Dzięki temu mDyplomy będą dostępne zawsze pod ręką na telefonie. Zapewne nie raz zastanawialiście się nad tym, gdzie podział się wasz dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej? Od teraz nie będzie to już problemem i ma stać się podstawową poświadczeń edukacyjnych.

Platforma mDyplomy obejmuje wszystkie trzy typy dyplomów, czyli ukończenia studiów (I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich), doktorskie oraz habilitacyjne.

Jak dodać mDyplom na telefonie w aplikacji mObywatel?

Dodawanie mDyplomów do aplikacji mObywatel jest bardzo proste. Cyfrowe poświadczenia edukacyjne można uzyskać w aplikacji na telefonie w taki sam sposób jak inne dokumenty. W tym celu należy przeprowadzić następujące czynności.

Uruchamiamy aplikację mObywatel i na ekranie głównym dotykamy przycisk Dodaj. W nowym oknie na liście odnajdujemy stosowny dokument. Do wyboru są dyplom ukończenia studiów, doktorski oraz habilitacyjny. Wybór konkretnej opcji spowoduje połączenie ze scentralizowanym repozytorium, skąd zostaną pobrane informacje. Po chwili nowy dokument pojawi się na ekranie startowym mObywatela. W tym samym miejscu, gdzie wyświetlany jest mDowód i inne dokumenty.

Każdego roku w Polsce uczelnie wyższe wydają około 300 tys. dyplomów. Cyfryzacja procesu z pewnością jest dobrym kierunkiem. Również z punktu widzenia studentów, bo w ten sposób będzie można tworzyć w pełni elektroniczne teczki studenckie. Cyfrowe dyplomy można również pobrać w dowolnej chwili na stronie nauka.gov.pl.



