W skrócie Licznik energii elektrycznej mierzy zużycie prądu w kilowatogodzinach i na jego podstawie przygotowywany jest rachunek.

Odczytanie wskazań licznika wymaga spisania odpowiednich danych zależnie od rodzaju urządzenia: mechanicznego lub elektronicznego.

Nowoczesne liczniki wykorzystują kody OBIS do prezentacji danych dotyczących zużycia energii w różnych taryfach.

Do czego służy licznik prądu?

Licznik energii elektrycznej mierzy zużycie prądu w kilowatogodzinach (kWh). Na podstawie jego wskazań dostawca energii przygotowuje rachunek. Każde gospodarstwo domowe ma własny licznik, zainstalowany przez operatora sieci.

W starszych budynkach spotyka się jeszcze liczniki indukcyjne z mechanicznym liczydłem.

Coraz częściej są one zastępowane przez liczniki elektroniczne i inteligentne, które wyświetlają dane na ekranie i automatycznie przesyłają je do operatora. Na ich wymianę jest czas do 4 lipca 2031 roku.

Jak odczytać licznik prądu?

W przypadku licznika mechanicznego należy spisać wszystkie widoczne cyfry z liczydła, pomijając zera na początku oraz wartości po przecinku. Otrzymana liczba to aktualne zużycie energii w kWh.

W liczniku elektronicznym dane pojawiają się na wyświetlaczu cyfrowym. Kolejne informacje można przewijać przyciskiem. Przy odczycie należy zwrócić uwagę na symbole i kody wyświetlane obok wartości liczbowych.

Nowy licznik prądu. Czym są kody OBIS?

Kody OBIS to międzynarodowy system oznaczeń stosowany w nowoczesnych licznikach. Każdy kod informuje, jakiego rodzaju dane są aktualnie prezentowane - np. całkowite zużycie energii lub zużycie w konkretnej strefie taryfowej.

Najczęściej spotykane oznaczenia to:

1.8.0 (15.8.0) - całkowite zużycie energii elektrycznej,

1.8.1 (15.8.1) - zużycie prądu w strefie całodobowej (taryfa G11), szczytowej (taryfa G12 lub G12w), przedpołudniowej (taryfa G13 i C13).

1.8.2 (15.8.2) - zużycie prądu w strefie pozaszczytowej (taryfa G12 lub G12w) albo szczytowej popołudniowej (taryfa G13 i C13).

1.8.3 (15.8.3) - użycie w pozostałych godzinach doby dla taryfy G13 i C13.

Jeśli jesteśmy użytkownikami taryfy całodobowej G11, miernik licznika pokazuje jedno całkowite zużycie. Należy je podać w pełnych kilowatogodzinach.

Jeśli korzystamy z taryf dwustrefowych G12, odczytujemy stan licznika dla obu stref, zarówno dziennej, jak i strefy nocnej.

Regularny odczyt licznika pozwala lepiej zrozumieć rachunki za prąd, szybciej zauważyć wzrost zużycia energii i świadomie planować korzystanie z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w tańszych godzinach.

