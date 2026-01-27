Masz nowy licznik? Te kody decydują o rachunku za prąd
Rachunki za energię elektryczną potrafią zaskoczyć. Tymczasem licznik prądu pokazuje dokładnie, ile energii zużywamy i w jakich godzinach. Wyjaśniamy krok po kroku, jak odczytać jego wskazania i co oznaczają tajemnicze kody na wyświetlaczu.
W skrócie
- Licznik energii elektrycznej mierzy zużycie prądu w kilowatogodzinach i na jego podstawie przygotowywany jest rachunek.
- Odczytanie wskazań licznika wymaga spisania odpowiednich danych zależnie od rodzaju urządzenia: mechanicznego lub elektronicznego.
- Nowoczesne liczniki wykorzystują kody OBIS do prezentacji danych dotyczących zużycia energii w różnych taryfach.
Do czego służy licznik prądu?
Licznik energii elektrycznej mierzy zużycie prądu w kilowatogodzinach (kWh). Na podstawie jego wskazań dostawca energii przygotowuje rachunek. Każde gospodarstwo domowe ma własny licznik, zainstalowany przez operatora sieci.
W starszych budynkach spotyka się jeszcze liczniki indukcyjne z mechanicznym liczydłem.
Coraz częściej są one zastępowane przez liczniki elektroniczne i inteligentne, które wyświetlają dane na ekranie i automatycznie przesyłają je do operatora. Na ich wymianę jest czas do 4 lipca 2031 roku.
Jak odczytać licznik prądu?
W przypadku licznika mechanicznego należy spisać wszystkie widoczne cyfry z liczydła, pomijając zera na początku oraz wartości po przecinku. Otrzymana liczba to aktualne zużycie energii w kWh.
W liczniku elektronicznym dane pojawiają się na wyświetlaczu cyfrowym. Kolejne informacje można przewijać przyciskiem. Przy odczycie należy zwrócić uwagę na symbole i kody wyświetlane obok wartości liczbowych.
Nowy licznik prądu. Czym są kody OBIS?
Kody OBIS to międzynarodowy system oznaczeń stosowany w nowoczesnych licznikach. Każdy kod informuje, jakiego rodzaju dane są aktualnie prezentowane - np. całkowite zużycie energii lub zużycie w konkretnej strefie taryfowej.
Najczęściej spotykane oznaczenia to:
- 1.8.0 (15.8.0) - całkowite zużycie energii elektrycznej,
- 1.8.1 (15.8.1) - zużycie prądu w strefie całodobowej (taryfa G11), szczytowej (taryfa G12 lub G12w), przedpołudniowej (taryfa G13 i C13).
- 1.8.2 (15.8.2) - zużycie prądu w strefie pozaszczytowej (taryfa G12 lub G12w) albo szczytowej popołudniowej (taryfa G13 i C13).
- 1.8.3 (15.8.3) - użycie w pozostałych godzinach doby dla taryfy G13 i C13.
Jeśli jesteśmy użytkownikami taryfy całodobowej G11, miernik licznika pokazuje jedno całkowite zużycie. Należy je podać w pełnych kilowatogodzinach.
Jeśli korzystamy z taryf dwustrefowych G12, odczytujemy stan licznika dla obu stref, zarówno dziennej, jak i strefy nocnej.
Regularny odczyt licznika pozwala lepiej zrozumieć rachunki za prąd, szybciej zauważyć wzrost zużycia energii i świadomie planować korzystanie z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w tańszych godzinach.