Samsung wprowadził oprogramowanie One UI 8.5 wraz z tegorocznymi smartfonami z serii Galaxy S26, ale właściciele starszych telefonów musieli poczekać dłużej. Do dziś, bo aktualizacja jest już udostępniana, choć jeszcze nie w Polsce.

Kiedy aktualizacja One UI 8.5 na smartfony marki Samsung w Polsce?

Samsung rozpoczął udostępnianie aktualizacji One UI 8.5 na starsze telefony od zeszłorocznych flagowców. Uaktualnienie od 6 maja dostępne jest dla modeli Galaxy S25, Z Fold 7 oraz Z Flip 7 (także wersji FE). Na razie tylko dotyczy to urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Kiedy w Polsce?

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że wysyłka aktualizacji One UI 8.5 na urządzenia pochodzące spoza koreańskiej dystrybucji rozpocznie się od 11 maja i dotyczy to również rynków europejskich.

W pierwszej kolejności aktualizacja trafia na smartfony Samsung Galaxy S25, Z Fold 7 i Z Flip 7. Z czasem uaktualnienie będzie dystrybuowane także na inne urządzenia. Najpierw modele S24, Z Fold 6 i Z Flip 6, a potem również na inne. Lista telefonów w kolejce po to uaktualnienie jest długa i pełny proces wdrażania oprogramowania potrwa co najmniej kilka tygodni.

Co nowego z aktualizacją One UI 8.5 na smartfony firmy Samsung?

One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza mnóstwo nowości. Obejmują one różne obszary oprogramowania. Samsung rozszerza możliwości pakietu Galaxy AI, czyli narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Są to m.in. uaktualniony asystent zdjęć, Call Screening czy udoskonalony audio eraser.

Użytkownicy smartfonów Samsung z nowym oprogramowaniem dostają także wsparcie dla funkcji AirDrop, co pozwala na szybkie i wygodne przesyłanie plików na urządzenia Apple. Pojawia się także sporo zmian wizualnych, które obejmują przejścia czy animacje. Na uwagę zasługuje również rozbudowana funkcjonalność Now Bar i Now Brief, nowe widżety, zaktualizowany asystent Bixby czy lepsze informacje o baterii urządzeń.

