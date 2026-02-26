Masz te aplikacje w telefonie? Raport ujawnia przerażające dane

Revolut udostępnił nowy raport bezpieczeństwa, w którym podsumowano 2025 r. Scam, który rozsyłają oszuści, nie słabnie, ale widać pewne trendy związane z jego dystrybucją. Na podstawie zeszłego roku zauważono, że cyberprzestępcy upodobali sobie w szczególności wybrane platformy.

Oszuści coraz częściej wybierają aplikację Telegram do rozsyłania scamu

Z informacji zawartych w najnowszym raporcie bezpieczeństwa, który udostępnił Revolut, wynika, że oszuści upodobali sobie kolejną platformę i jest nią popularny komunikator Telegram. To w jego przypadku zanotowano największe wzrosty prób dystrybucji oszustw typu APP (dobrowolny przelew na obce konto).

Na świecie odnotowano aż 233 proc. wzrost takich prób. Aplikacja Telegram odpowiada już za około 1/5 wszystkich scamów zgłaszanych przez użytkowników. W skali globalnej w 2025 r. było to 21 proc. Natomiast w Polsce 18 proc. Dla przykładu udział 58 proc. wszystkich fałszywych ofert pracy ma źródło w tej platformie i była to najszybciej rosnąca kategoria.

Najpopularniejsze pozostają jednak oszustwa zakupowe, bo odpowiadają za 57 proc. wszystkich zgłoszonych w 2025 r. przekrętów. Duży udział w tym procederze mają platformy społecznościowe. Szacuje się, że reklamy oszustów wygenerowały około 18 mld złotych przychodu. W Polsce była to kwota na poziomie około 725 mln złotych.

Oszuści najczęściej wybierają platformy firmy Meta

Choć Telegram był najszybciej rosnącą platformę w niechlubnym rankingu, tak nadal daleko mu do usług firmy Meta. Właściciel aplikacji Facebook, Instagram czy WhatsApp pozostaje "liderem" tej sfery.

Revolut twierdzi, że platformy firmy Meta były źródłem blisko połowy (44 proc.) wszystkich zgłoszonych przez użytkowników oszustw. W Polsce odsetek był większy i stanowił 49 proc. Spółka Zuckerberga pozostaje liderem niechlubnego rankingu czwarty raz z rzędu.

Oszuści jednak coraz większą szansę do realizacji własnych celów widzą w platformie TikTok. Do liderów daleko, ale w 2025 r. zauważono 6-krotny wzrost przekrętów pojawiających się za pośrednictwem tej aplikacji w skali globalnej.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press