Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów, ale Meta w ostatnim czasie usilnie planuje się go pozbyć z komputerów. Potwierdza to najnowsza decyzja Marka Zuckerberga oraz spółki, która dotyczy strony internetowej platformy. Ta zostanie wkrótce zamknięta.

Meta wyłączy stronę internetową komunikatora Messenger

Meta poinformowała, że planuje w niedługim czasie wyłączyć stronę internetową komunikatora dostępną pod adresem messenger.com. Nastąpi to za kilka tygodni i planowanym terminem dezaktywacji jest kwiecień.

Dla użytkowników platformy Messenger na komputerach to duży cios, bo jakiś czas temu firma pozbyła się dedykowanych aplikacji dla systemów operacyjnych Windows oraz macOS, co nastąpiło w grudniu. Co stoi za taką decyzją?

Meta nie podała oficjalnego wyjaśnienia własnej decyzji, ale z informacji krążących po sieci wynika, że Mark Zuckerberg i spółka chcą w ten sposób skonsolidować własne usługi oraz usprawnić ich zarządzanie. Mówi się również o tym, iż jest to związane ze spadkiem popularności platformy wśród użytkowników.

Komunikator Messenger nie zniknie zupełnie z komputerów

Czy decyzja firmy Meta oznacza, że z komunikatora Messenger będzie można korzystać wyłącznie na telefonach z Androidem i iOS, gdyż tylko na te platformy dostępna jest dziś aplikacja? Na szczęście nie.

Użytkownicy, którzy za kilka tygodni odwiedzą na komputerach stronę messenger.com, zostaną przekierowani na adres facebook.com/messages, gdzie znajdą wszystkie dotychczasowe konwersacje i z tego miejsca będą mogli rozpocząć nowe rozmowy.

Ponadto żadne wiadomości dostępne poprzez messenger.com po zamknięciu strony nie znikną. Cały czas będą archiwizowane i dostęp do nich będzie można uzyskiwać na komputerach poprzez Facebooka lub aplikacje mobilne dla telefonów.

Warto dodać, że Meta nie rezygnuje przy okazji na komputerach z WhatsApp i co jakiś czas wprowadza w tej wersji nowe funkcje. Poprzez stronę internetową tego komunikatora wkrótce będzie można prowadzić rozmowy wideo i audio.

