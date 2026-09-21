W skrócie Podczas konferencji Meta Connect 2026 firma może zaprezentować inteligentne okulary bez wbudowanych kamer oraz prototyp lekkich gogli VR/AR znany pod nazwą Project Phoenix.

Meta zamierza przedstawić postępy w pracach nad autonomicznym agentem Muse, który ma ułatwiać użytkownikom codzienne zadania poprzez zaawansowaną interakcję głosową.

Smart glasses pozbawione kamer mają rozwiać obawy dotyczące prywatności, a prognozowane podwyżki cen urządzeń wynikają z problemów w łańcuchach dostaw.

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Zbliża się konferencja Meta Connect 2026

Meta Connect 2026 zbliża się wielkimi krokami, a gigant technologiczny przygotowuje się do zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć. Konferencja odbędzie się 23 i 24 września w Menlo Park w stanie Kalifornia, a keynote Marka Zuckerberga zaplanowano na pierwszy dzień o godz. 16:00 czasu pacyficznego (godz. 1:00 w nocy następnego dnia według czasu polskiego). Choć impreza wywodzi się z tradycji poświęconej wirtualnej rzeczywistości, aktualnie obejmuje pełny zakres sprzętowy i projekty oparte na sztucznej inteligencji.

Oczekiwania wobec tegorocznej edycji są wyjątkowo wysokie z uwagi na intensywne tempo prac nad urządzeniami ubieralnymi (tzw. wearables). Producent zamierza przedstawić nowe kierunki rozwoju, które mogą wpłynąć na cały sektor technologiczny. "Meta buduje przyszłość dla każdego" - brzmi jedno z nielicznych oficjalnych haseł zapowiadających prelekcję CEO firmy.

Program eventu przewiduje również sesje przeznaczone dla twórców oprogramowania, w tym wystąpienie otwierające drugi dzień. Oficjalne zapowiedzi sugerują zaprezentowanie kolejnej platformy obliczeniowej. Uczestnicy spodziewają się wielu nowości sprzętowych i programistycznych, które zdefiniują strategię firmy na najbliższe lata. Poniżej zgromadziliśmy najbardziej prawdopodobne tropy.

Smart glasses w nowych odsłonach bez kamer

Według doniesień medialnych Meta intensywnie rozwija ofertę urządzeń ubieralnych, przygotowując modele smart glasses pozbawione wbudowanych kamer. Prace nad dwoma krojami oprawek mają na celu zaoferowanie bardziej smukłej konstrukcji, zbliżonej wyglądem do tradycyjnych akcesoriów. Zastosowanie dodatkowych mikrofonów umożliwi stałą komunikację z głosowym asystentem AI, co może zrekompensować użytkownikom brak rejestrowania obrazu.

Rynek oczekuje również wieści o nowych generacjach popularnych serii inteligentnych okularów tworzonych we współpracy ze znanymi markami. Pojawiły się spekulacje na temat drugiej odsłony sportowej linii Oakley oraz trzeciej generacji oprawek Ray-Ban. W przypadku podstawowego modelu spodziewać się można wydłużonego czasu pracy na baterii, usprawnionego dźwięku, bardziej zaawansowanych funkcji AI i... wyższych cen.

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Firma może też ogłosić rozszerzenie dostępności modelu wyposażonego w wyświetlacze montowane w obu soczewkach. Urządzenie to zaoferowałoby zupełnie nowe możliwości w zakresie interfejsu użytkownika i pogłębiając doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości. Według doniesień ograniczenia produkcyjne wymusiły wcześniej opóźnienia produkcji. Technologia może zadebiutować w cenie około 800 dolarów.

Project Phoenix. Lżejsze gogle VR/AR

Obserwatorzy rynku technologicznego spodziewają się pierwszej oficjalnej prezentacji prototypu zestawu mieszanej (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) znanego pod nazwą Project Phoenix. Smukła konstrukcja ma przypominać lekkie gogle zamiast tradycyjnego, masywnego zestawu. Zmiana formy wiąże się z zastosowaniem przewodu łączącego gogle z zewnętrznym modułem mieszczącym akumulator i jednostkę obliczeniową.

Nowe urządzenie ma zrezygnować z dedykowanych kontrolerów na rzecz zaawansowanego śledzenia dłoni i gałek ocznych. Konstrukcja prawdopodobnie wykorzysta procesor Snapdragon Reality Elite zaprezentowany wcześniej przez Qualcomm i stworzony specjalnie dla lekkich sprzętów. Pokaz na scenie będzie miał charakter zapowiedzi technologicznej, gdyż debiut rynkowy przewidywany jest na późniejszy okres.

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Jednocześnie rozwijana jest warstwa oprogramowania HorizonOS, która ma zaoferować nowe formy rozrywki. Ze względu na zamykanie niektórych studiów deweloperskich skupionych na grach VR firma przesuwa akcent w stronę treści wideo, w tym seriali 3D.

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Ważną rolę odegrają także fotorealistyczne, holograficzne awatary, których działanie może zostać zaprezentowane podczas trwania konferencji. Może to sugerować, że Meta nie porzuca idei Metaverse.

Autonomiczny agent Muse na sprzęcie ubieralnym

Meta Connect 2026 - podobnie jak każda inna konferencja technologiczna w tym roku - nie może obyć się bez sztucznej inteligencji. Meta zamierza omówić rozwój swojego autonomicznego agenta Muse, przeznaczonego do wykonywania złożonych zadań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail czy robienie zakupów. Integracja tego narzędzia z inteligentnymi okularami ma otworzyć nowe możliwości interakcji głosowej.

Gigant social mediów planuje również zaprosić do współpracy zewnętrznych deweloperów oprogramowania. Zwiększenie liczby aplikacji tworzonych przez firmy trzecie ma wzmocnić ekosystem urządzeń ubieralnych i zachęcić nowych użytkowników do zakupu sprzętu. Dalszy rozwój platformy programistycznej ułatwi tworzenie dedykowanych narzędzi dostosowanych do małych ekranów i interfejsów głosowych.

Wprowadzane innowacje programistyczne mają zademonstrować postęp w dziedzinie superinteligencji, nad którą wytrwale pracuje dział Meta Superintelligence Labs, o czym pisaliśmy w GeekWeeku. Agenty AI mają działać w tle, ułatwiając codzienne funkcjonowanie i obsługę cyfrowych usług. Przedstawiciele koncernu liczą, że zaawansowane oprogramowanie stanie się główną zaletą nadchodzących produktów sprzętowych.

Koniec podglądania. Meta poszanuje prywatność?

Przewidywane wprowadzenie na rynek urządzeń bez kamer stanowi bezpośrednią odpowiedź na krytykę dotyczącą ochrony prywatności i rejestrowania wizerunku osób trzecich, z czego zasłynęły właśnie smart glasses Mety. Firma boryka się z negatywnym odbiorem społecznym związanym z możliwością ukrytego nagrywania w miejscach publicznych. Usuwanie modułów optycznych z części modeli ma wyeliminować te obawy i ułatwić akceptację sprzętu w codziennym użytkowaniu.

Meta wdraża również modyfikacje w oprogramowaniu istniejącej linii produktów. Przykładem jest funkcja przerywająca nagrywanie w momencie zasłonięcia diody sygnalizacyjnej LED. "Będziemy nadal wprowadzać takie aktualizacje, aby mieć pewność, że dioda LED skutecznie ostrzega osoby w otoczeniu, gdy zdjęcia lub filmy są zapisywane w czyjejś galerii" - skomentował Alex Himel, wiceprezes ds. urządzeń ubieralnych.

Kwestie bezpieczeństwa i dozwolonego użytku mają być istotną częścią wystąpień przedstawicieli kierownictwa Mety. Zwrócenie uwagi na te zagadnienia ma pomóc w odbudowie zaufania użytkowników. Andrew Bosworth, dyrektor do spraw technologii w Meta, zapowiedział, że firma będzie miała na ten temat "więcej do powiedzenia".

Eksperci branży technologicznej spodziewają się także wzrostu cen zapowiadanych produktów - podobnie jak ostatnio w przypadku iPhone'a 18 u Apple, otwiera się w nowym oknie, o czym informowaliśmy w GeekWeeku. Powodem mają być trwające problemy w łańcuchach dostaw, w tym z niedoborem pamięci RAM.



