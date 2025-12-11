RegioJet od września jeździ na trasie Warszawa - Kraków, ale na dniach ulegnie to zmianie i czeski przewoźnik pojedzie do kolejnych miast w Polsce. Nastąpi to 14 grudnia, gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy 2025/2026. Czesi planowali wypuścić na tory więcej pociągów, ale ostatecznie będzie ich mniej.

Żółte pociągi RegioJet w mniejszej liczbie niż zakładano

Zacznijmy od tego, że wraz z nowym rozkładem jazdy RegioJet wyjeżdża na kolejne trasy w Polsce. Pierwszym nowym połączeniem jest Kraków - Warszawa - Gdynia. Drugie to Warszawa - Ostrawa - Praga. Na tych trasach składy pojadą już od najbliższej niedzieli, czyli 14 grudnia.

RegioJet pierwotnie zakładał, że w połowie grudnia wypuści na polskie tory sześć par pociągów na trasie Kraków - Warszawa, z których część miała jeździć dalej do Trójmiasta. Doszło jednak do zmian, o czym poinformował czeski przewoźnik. Połączeń będzie mniej.

RegioJet jest w Polsce nadal w fazie próbnej i nie wszystko udaje nam się realizować zgodnie z planem i tak szybko, jak byśmy chcieli

"Postanowiliśmy nie ryzykować i zapobiec ewentualnym problemom w ruchu. Start żółtych pociągów rozłożyliśmy zatem na dłuższy okres" - dodaje właściciel RegioJet Radim Jančura.

Nie oznacza to jednak, że firma w ogóle wycofała się z wcześniejszych planów. Po prostu ekspansja połączeń została rozłożona w czasie i kolejne będą pojawiać się od połowy stycznia. Pasażerom, którzy już zakupili bilety na odwołane połączenia, zostaną zwrócone pieniądze i ponadto otrzymają oni bon w wysokości 100 złotych.

Te pociągi RegioJet wyjadą na tory w Polsce od połowy grudnia

RegioJet wyjaśnia, że od niedzieli na trasie Kraków-Warszawa mają kursować trzy pary pociągów, a tylko jeden z nich pojedzie dalej do Trójmiasta. Natomiast na trasie międzynarodowej Warszawa - Praga odjazd ma odbywać się w Polsce o godzinie 9:05. Pociąg ma ruszać każdego dnia z Warszawy Wschodniej.

To nie pierwsze zmiany, które RegioJet ogłosił przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2025/2026. Spółka planowała od 14 grudnia zacząć jeździć do Poznania, ale to połączenie zostało przesunięte na 1 lutego 2026 r.

