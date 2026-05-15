W skrócie Windows 11 boryka się z problemem wadliwych sterowników, które mogą powodować awarie, a Microsoft planuje wprowadzić samodzielne usuwanie ich przez system.

System Windows 11 będzie automatycznie wycofywał wadliwe sterowniki i przywracał poprzednie, sprawne wersje z użyciem chmury, bez konieczności ręcznej interwencji użytkownika.

Nowa funkcja jest testowana wewnętrznie z partnerami sprzętowymi i ma być stopniowo wdrażana od września tego roku.

Windows 11 to bezapelacyjnie najpopularniejszy system operacyjny na świecie i pod jego kontrolą pracują setki mln komputerów. Tak duża baza urządzeń i jej różnorodność sprawiają, że powstają różne problemy. Obejmują one m.in. wadliwe sterowniki, które mogą doprowadzać do poważnych awarii. Microsoft znalazł sposób, aby sobie z tym poradzić.

Windows 11 automatycznie wycofa wadliwe sterowniki

Okienka Microsoftu instalują nowe wersje sterowników z wykorzystanie usługi Windows Update, choć użytkownicy mogą to robić także na inne sposoby. Ten pierwszy jest jednak najpopularniejszy wśród użytkowników, bo proces odbywa się automatycznie.

Taka dystrybucja bywa jednak psotliwa. Czasem do Windows Update przedostają się sterowniki, które są wadliwe i to powoduje awarie. Jak Microsoft planuje temu zaradzić? Gigant z Redmond opracował nową funkcję o nazwie "odzyskiwanie sterowników inicjowane przez chmurę". Jak to ma działać?

Jeśli Windows 11 wykryje wadliwe sterowniki zainstalowane z użyciem automatycznego mechanizmu aktualizacji, to będzie w stanie je wycofać. Następnie z użyciem chmury zostaną zainstalowane poprzednie drivery, które były pozbawione błędów. Teraz użytkownik musi to robić ręcznie.

Gdy podczas procesu oceny sterownik zostanie zidentyfikowany jako mający problemy z jakością, Microsoft może zainicjować akcję odzyskiwania z chmury, zastępując wadliwy sterownik na urządzeniach bez konieczności ręcznej interwencji użytkownika lub partnera sprzętowego

Kiedy nowa funkcja do rozwiązywania problemów ze sterownikami w Windows 11?

Z informacji przekazanych przez Microsoft wynika, że nowa funkcja znajduje się na etapie wewnętrznych testów i te odbywają się również we współpracy z partnerami sprzętowymi giganta z Redmond. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to rozwiązanie będzie stopniowo wdrażane od września br.

To już kolejne działania z zakresu naprawy okienek. Microsoft rozpoczął wdrażanie wieloetapowego procesu poprawy Windows 11, co ma na celu odzyskanie zaufania wśród użytkowników. Efekty wielu z tych działań mamy zobaczyć jeszcze w tym roku.

