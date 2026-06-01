Microsoft Surface Laptop Ultra z Nvidia RTX Spark. Potężny komputer
Surface Laptop Ultra to nowy komputer, który Microsoft zaprezentował w trakcie targów Computex 2026 w Tajpej. Maszyna jest potężna i jest jedną z pierwszych z procesorów Nvidia RTX Spark, czyli nowym układem dla Windows na architekturze ARM. Ceny Surface Laptop Ultra nie są znane, ale pewnie nie będą niskie.
W skrócie
- Microsoft zaprezentował komputer Surface Laptop Ultra na targach Computex 2026 w Tajpej, wyposażony w procesor Nvidia RTX Spark oparty na architekturze ARM.
- Surface Laptop Ultra oferuje 15-calowy ekran dotykowy mini LED, liczne porty oraz do 128 GB zunifikowanej pamięci RAM.
- Ceny i pełna specyfikacja urządzenia nie zostały ujawnione, a komputer będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy.
Microsoft w trakcie targów Computex 2026 w Tajpej zaprezentował najpotężniejszy komputer we własnej ofercie. Tą maszyną jest Surface Laptop Ultra z chipem Nvidia RTX Spark, który ma pozwolić notebookom z Windows dla architektury ARM dorównać Apple Silicon.
Microsoft Surface Laptop Ultra zaprezentowany podczas Computex 2026
Targi Computex 2026 to duża impreza branżowa poświęcona technologiom, która odbywa się w Tajpej. Microsoft doszedł do wniosku, że to dobra okazja do zaprezentowania najszybszego notebooka we własnej ofercie.
Surface Laptop Ultra został zapowiedziany jako najpotężniejszy komputer w historii Microsoftu. Jego sercem jest nowym procesor Nvidia RTX Spark, ale kompletna specyfikacja techniczna nie została na razie ujawniona. Podobnie jest z cenami, które poznamy bliżej rynkowej premiery, a ta ma odbyć się później w tym roku.
Zaprojektowaliśmy Surface Laptop Ultra od podstaw. Od pierwszego dnia zasiadali przy nim mechanicy, elektrycy, akustycy, materiałoznawcy, projektanci przemysłowi i inżynierowie oprogramowania. Architektura wewnętrzna i forma zewnętrzna zostały zbudowane jako jeden system
Microsoft Surface Laptop Ultra to potężny komputer z Nvidia RTX Spark
Sercem Surface Laptop Ultra jest chip RTX Spark, który Nvidia zaprojektowała z myślą o Windows dla architektury ARM. Jest to w zasadzie połączenie CPU z kartą graficzną. "Zieloni" twierdzą, że każdy klient otrzyma w ten sposób wielofunkcyjny "komputer osobisty z AI" o wielu zastosowaniach. Praca, granie w gry czy obsługa lokalnych agentów SI. Nowy układ nie będzie miał z tym żadnego problemu.
Surface Laptop Ultra ma również 15-calowy ekran dotykowy mini LED PixelSense o rozdzielczości 262 ppi i jasności sięgającej 2000 nitów. Microsoft nie poskąpił także interfejsów. Znajdziemy tu HDMI, USB-C, USB-A, złącze audio 3,5 mm oraz czytnik kart pamięci. Komputer ma również duży gładzik i zaoferuje do 128 GB zunifikowanej pamięci RAM.
Przy okazji wiemy, że nowy Surface Laptop Ultra ma baterię mającą zapewnić cały dzień pracy. Komputer trafi do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy - platynowym i ciemnoszarym.