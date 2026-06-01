Surface Laptop Ultra oferuje 15-calowy ekran dotykowy mini LED, liczne porty oraz do 128 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Ceny i pełna specyfikacja urządzenia nie zostały ujawnione, a komputer będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy.

Microsoft w trakcie targów Computex 2026 w Tajpej zaprezentował najpotężniejszy komputer we własnej ofercie. Tą maszyną jest Surface Laptop Ultra z chipem Nvidia RTX Spark, który ma pozwolić notebookom z Windows dla architektury ARM dorównać Apple Silicon.

Targi Computex 2026 to duża impreza branżowa poświęcona technologiom, która odbywa się w Tajpej. Microsoft doszedł do wniosku, że to dobra okazja do zaprezentowania najszybszego notebooka we własnej ofercie.

Surface Laptop Ultra został zapowiedziany jako najpotężniejszy komputer w historii Microsoftu. Jego sercem jest nowym procesor Nvidia RTX Spark, ale kompletna specyfikacja techniczna nie została na razie ujawniona. Podobnie jest z cenami, które poznamy bliżej rynkowej premiery, a ta ma odbyć się później w tym roku.

Zaprojektowaliśmy Surface Laptop Ultra od podstaw. Od pierwszego dnia zasiadali przy nim mechanicy, elektrycy, akustycy, materiałoznawcy, projektanci przemysłowi i inżynierowie oprogramowania. Architektura wewnętrzna i forma zewnętrzna zostały zbudowane jako jeden system

Sercem Surface Laptop Ultra jest chip RTX Spark, który Nvidia zaprojektowała z myślą o Windows dla architektury ARM. Jest to w zasadzie połączenie CPU z kartą graficzną. "Zieloni" twierdzą, że każdy klient otrzyma w ten sposób wielofunkcyjny "komputer osobisty z AI" o wielu zastosowaniach. Praca, granie w gry czy obsługa lokalnych agentów SI. Nowy układ nie będzie miał z tym żadnego problemu.

Częściowa specyfikacja techniczna Microsoft Surface Laptop Ultra robi wrażenie.

Surface Laptop Ultra ma również 15-calowy ekran dotykowy mini LED PixelSense o rozdzielczości 262 ppi i jasności sięgającej 2000 nitów. Microsoft nie poskąpił także interfejsów. Znajdziemy tu HDMI, USB-C, USB-A, złącze audio 3,5 mm oraz czytnik kart pamięci. Komputer ma również duży gładzik i zaoferuje do 128 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Przy okazji wiemy, że nowy Surface Laptop Ultra ma baterię mającą zapewnić cały dzień pracy. Komputer trafi do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy - platynowym i ciemnoszarym.





