W skrócie Windows 10 otrzyma aktualizacje bezpieczeństwa w ramach programu ESU do jesieni 2027 roku.

Nowym końcowym terminem wsparcia dla Windows 10 jest 12 października 2027 roku, a do programu można dołączyć w dowolnym momencie, jeśli spełnia się warunek logowania z kontem Microsoftu.

Microsoft rekomenduje użytkownikom migrację z Windows 10 na nowszy system operacyjny, ponieważ po zakończeniu programu luki w zabezpieczeniach nie będą już łatane.

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Microsoft ogłosił zakończenie wsparcia dla systemu Windows 10 jesienią 2025 r. W październiku okienka przeszły w stan spoczynku, ale firma jeszcze ostatecznie ich nie pogrzebała. Oprogramowanie jest objęte rozszerzonym wsparciem w ramach programu ESU (skrót od Extended Security Updates). Teraz gigant z Redmond zdecydował się go przedłużyć.

Microsoft przedłuża wsparcie dla Windows 10 w ramach programu ESU

Pierwotnie Microsoft planował udostępniać aktualizacje bezpieczeństwa dla Windows 10 w ramach ESU jeszcze przez rok od zakończenia wsparcia. To oznacza, że ostatnie powinny zostać wydane jesienią br. Tak się jednak nie stanie i wsparcie po cichu wydłużono.

Microsoft bez większego rozgłosu zaktualizował własną stronę poświęconą tej tematyce. Tam pojawił się nowy termin zakończenia wsparcia i ten został przedłużony aż o rok.

Wsparcie dla systemu Windows 10 dobiegło końca. Możesz zarejestrować się w programie ESU w dowolnym momencie, aż do zakończenia programu 12 października 2027 r. Jeśli jesteś już zarejestrowany, Twoje wsparcie będzie automatycznie obowiązywać do tego dnia - nie musisz nic robić

Nowym terminem jest teraz 12 października 2027 r. Warto dodać, że do programu rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń dla Windows 10 można dołączyć w dowolnej chwili podczas jego trwania. Warunkiem koniecznym jest zalogowanie się na komputerze kontem Microsoftu. Wylogowanie się sprawi, że uaktualnienia zostaną wstrzymane i ich wznowienie może wymagać ponownej rejestracji.

Microsoft zaleca przejście z Windows 10 na nowszy system operacyjny

Pamiętajmy, że Windows 10, który premierę miał blisko 11 lat temu, nie jest już wspierany w tradycyjny sposób. Microsoft uruchomił program rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń po to, aby użytkownicy tej wersji okienek mieli więcej czasu na przejście na nowsze oprogramowanie, co producent rekomenduje.

Po zakończeniu programu ESU korzystanie z Windows 10 będzie bardzo mocno nie wskazane. Wykryte luki w systemie nie będą już łatane i w ten sposób komputery z przestarzałym OS-em staną się łatwym celem dla hakerów. Stąd też zaleca się instalację na komputerze nowszego oprogramowania i niekoniecznie musi to być Windows 11.



