Microsoft zaprasza na konferencję. Ujawni przyszłość Windows i Surface

W skrócie Microsoft organizuje konferencję 7 października w San Francisco, podczas której zaprezentuje przyszłość systemów Windows oraz nowych urządzeń z serii Surface.

W wydarzeniu wezmą udział Satya Nadella, Pavan Davuluri oraz CEO Nvidii, Jensen Huang, co sugeruje ogłoszenie nowości dotyczących współpracy tych firm.

Firma skupi się na rozwoju Windows 11 oraz aktualizacji 26H2, dementując tym samym przypuszczenia o prezentacji nowego systemu Windows 12 na tym wydarzeniu.

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Microsoft szykuje duże wydarzenie, które odbędzie się za kilka tygodni. Październikowa konferencja giganta z Redmond upłynie pod hasłami Windows oraz Surface. Przy okazji zobaczymy przyszłość innych rozwiązań. Kiedy odbędzie się event i czego należy się spodziewać?

Październikowa konferencja Microsoftu z Windows i Surface

Microsoft przekazał, że jego najbliższa konferencja odbędzie się już 7 października. Na miejsce wydarzenia wybrano San Francisco. Event zostanie poświęcony przyszłości systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz urządzeniom z serii Surface.

Udział w wydarzeniu wezmą CEO Microsoftu Satya Nadella oraz szef połączonych działów Windows i Surface, Pavan Davuluri. Ponadto pojawi się CEO firmy Nvidia, Jensen Huang. Można więc spodziewać się, że w trakcie konferencji mogą zostać ogłoszone jakieś ważne informacje o współpracy.

Wiemy, że jeszcze w tym roku na rynek trafią pierwsze komputery z serii Surface, które zostaną wyposażone w potężne układy Nvidii zapowiedziane kilka miesięcy temu na targach Computex. Mowa o procesorach RTX Spark. Chipy trafią do Microsoft Surface Laptop Ultra i pewnie w przyszłym miesiącu poznamy szczegóły związane z cenami oraz dostępnością urządzenia.

Ponadto dowiemy się jak "lokalna sztuczna inteligencja ukształtuje kolejny rozdział w historii komputerów PC". Można więc spodziewać się zapowiedzi rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Czy Microsoft zaprezentuje Windows 12?

Sporo osób zastanawia się nad tym, czy w trakcie październikowego wydarzenia zobaczymy Windows 12? Nic na to nie wskazuje. Gigant z Redmond na razie nie pracuje nad taką wersją okienek i skupia się na rozwoju edycji z numerkiem 11.

Podczas wydarzenia z pewnością poznamy przyszłość systemu Windows 11, który w tym roku otrzyma dużą aktualizację 26H2. Wiemy, że gigant z Redmond ma sporo do narobienia i za cel w tym roku postawił sobie odzyskanie zaufania użytkowników oprogramowania. Następnie nakreślono program "naprawy" systemu, który konsekwentnie jest realizowany.