Microsoft zaprasza na konferencję. Ujawni przyszłość Windows i Surface

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Microsoft ogłosił datę następnej konferencji, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. Gigant z Redmond planuje zaprezentować przyszłość Windows oraz nowe urządzenia z rodziny Surface. Październikowa konferencja Microsoftu zostanie poświęcona również nowym rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji.

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Nowoczesne laptopy z logo Microsoft i kolorowym motywem na ekranie, prezentowane przy okazji konferencji.
Microsoft zaprasza na konferencję. Ujawni przyszłość Windows i Surface.Microsoftmateriały prasowe

W skrócie

  • Microsoft organizuje konferencję 7 października w San Francisco, podczas której zaprezentuje przyszłość systemów Windows oraz nowych urządzeń z serii Surface.
  • W wydarzeniu wezmą udział Satya Nadella, Pavan Davuluri oraz CEO Nvidii, Jensen Huang, co sugeruje ogłoszenie nowości dotyczących współpracy tych firm.
  • Firma skupi się na rozwoju Windows 11 oraz aktualizacji 26H2, dementując tym samym przypuszczenia o prezentacji nowego systemu Windows 12 na tym wydarzeniu.
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Microsoft szykuje duże wydarzenie, które odbędzie się za kilka tygodni. Październikowa konferencja giganta z Redmond upłynie pod hasłami Windows oraz Surface. Przy okazji zobaczymy przyszłość innych rozwiązań. Kiedy odbędzie się event i czego należy się spodziewać?

Październikowa konferencja Microsoftu z Windows i Surface

Microsoft przekazał, że jego najbliższa konferencja odbędzie się już 7 października. Na miejsce wydarzenia wybrano San Francisco. Event zostanie poświęcony przyszłości systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz urządzeniom z serii Surface.

Udział w wydarzeniu wezmą CEO Microsoftu Satya Nadella oraz szef połączonych działów Windows i Surface, Pavan Davuluri. Ponadto pojawi się CEO firmy Nvidia, Jensen Huang. Można więc spodziewać się, że w trakcie konferencji mogą zostać ogłoszone jakieś ważne informacje o współpracy.

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Dawid Długosz

Wiemy, że jeszcze w tym roku na rynek trafią pierwsze komputery z serii Surface, które zostaną wyposażone w potężne układy Nvidii zapowiedziane kilka miesięcy temu na targach Computex. Mowa o procesorach RTX Spark. Chipy trafią do Microsoft Surface Laptop Ultra i pewnie w przyszłym miesiącu poznamy szczegóły związane z cenami oraz dostępnością urządzenia.

Ponadto dowiemy się jak "lokalna sztuczna inteligencja ukształtuje kolejny rozdział w historii komputerów PC". Można więc spodziewać się zapowiedzi rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Czy Microsoft zaprezentuje Windows 12?

Sporo osób zastanawia się nad tym, czy w trakcie październikowego wydarzenia zobaczymy Windows 12? Nic na to nie wskazuje. Gigant z Redmond na razie nie pracuje nad taką wersją okienek i skupia się na rozwoju edycji z numerkiem 11.

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Dawid Długosz

Podczas wydarzenia z pewnością poznamy przyszłość systemu Windows 11, który w tym roku otrzyma dużą aktualizację 26H2. Wiemy, że gigant z Redmond ma sporo do narobienia i za cel w tym roku postawił sobie odzyskanie zaufania użytkowników oprogramowania. Następnie nakreślono program "naprawy" systemu, który konsekwentnie jest realizowany.

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