Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma nowe panele słoneczne

W skrócie Astronauci z NASA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej zakończyli montaż ostatniego panelu słonecznego typu iROSA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Nowoczesne panele iROSA pozwolą zwiększyć produkcję energii na stacji o 30 procent, co zapewni wystarczające zasilanie do końca jej planowanej działalności.

Ostatni, ósmy moduł został zainstalowany podczas spaceru kosmicznego trwającego niemal siedem godzin przy wsparciu ramienia robotycznego Canadarm2.

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Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się w kosmosie od dekad i co jakiś czas wymaga modernizacji. Na ISS właśnie ukończono montaż nowoczesnych paneli słonecznych typu iROSA, które znacząco podnoszą możliwości produkcji energii.

Ostatni panel słoneczny iROSA zamontowany na ISS podczas spaceru kosmicznego

W czwartek 5 listopada odbył się spacer kosmiczny. Udział w nim wzięli inżynierowie pokładowi 75. ekspedycji - Anil Menon z NASA oraz Joshua Kutryk z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. W tym czasie udało się im zamontować oraz rozłożyć ostatni panel typu iROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array).

"Udało się!" - powiedział Anil Menon podczas spaceru kosmicznego, który potrwał łącznie 6 godzin oraz 59 minut. Poprzedni spacer kosmiczny na ISS odbył się 29 października i wtedy zainstalowano przedostatni panel iROSA. Moduł ważący 340 kilogramów pobrano ze specjalnej platformy transportowej i w trakcie prac posiłkowali się za pomocą ramienia robotycznego Canadarm2.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma osiem paneli iROSA

Montaż paneli iROSA rozpoczął się na ISS już w 2021 r. W tym tygodniu zamontowano ósmy i zarazem ostatni moduł. Mają one uzupełniać dotychczasowe panele słoneczne Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA twierdzi, że w ten sposób uda się zwiększyć produkcję energii o 30 proc.

Same panele słoneczne iROSA są mniejsze od starszych, które są na ISS, a i tak pozwalają na produkowanie nawet o 40 proc. więcej energii. Wszystkie moduły zostały dostarczone na Międzynarodową Stację Kosmiczną z wykorzystaniem statku towarowego Dragon firmy SpaceX. Wraz z odpowiednimi elementami. Pierwszy transport odbył się w czerwcu 2021 r.

NASA wierzy, że nowe panele słoneczne zapewnią ISS odpowiednią ilość energii aż do czasu zakończenia działalności kosmicznej placówki. Agencja chce zdeorbitować stację na początku przyszłej dekady.

"Gratuluję wam wszystkim znakomitej pracy przy montażu ostatnich rozwijanych paneli słonecznych oraz modernizacji systemu zasilania stacji, dzięki której będzie ona mogła funkcjonować aż do końca swojej misji" - powiedział Stilwell, zwracając się do Menon i Kutryka.