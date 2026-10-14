Broń mikrofalowa do zwalczania rojów dronów

Pierwszym rozwiązaniem jest system High Power Microwave (HPM), który wykorzystuje silne impulsy energii elektromagnetycznej do zwalczania bezzałogowców. W przeciwieństwie do klasycznej broni nie wystrzeliwuje pocisków, dlatego może atakować kolejne cele bez konieczności ciągłego uzupełniania amunicji. Ograniczeniem pozostaje dostępność odpowiedniego zasilania.

To szczególnie istotne w przypadku skoordynowanych ataków, podczas których przeciwnik próbuje przeciążyć obronę powietrzną dużą liczbą maszyn. HPM ma konstrukcję modułową, dzięki czemu może być wykorzystywany w instalacjach stacjonarnych, systemach holowanych, pojazdach bojowych oraz na platformach morskich.

Producent deklaruje, że ponad 99 proc. komponentów systemu pochodzi z rynku komercyjnego, co ma ułatwić produkcję, serwisowanie i dostosowywanie urządzenia do różnych warunków. Co ważne, rozwiązanie osiągnęło poziom gotowości technologicznej TRL 6, a jego działanie sprawdzano podczas testów na otwartym poligonie.

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Artyleria przechwytująca cele w powietrzu

Drugą propozycją jest Multi-Domain Artillery Cannon System (MDACS), czyli mobilna platforma artyleryjska przystosowana do transportu drogą powietrzną. Może wykorzystywać różne rodzaje precyzyjnej amunicji, zależnie od wykonywanego zadania.

Do zwalczania celów powietrznych przeznaczono pocisk Hypervelocity Projectile (HVP), zapewniający kinetyczny sposób przechwytywania zagrożeń. System może również używać amunicji Scorpio-XR, opracowanej do atakowania nieruchomych i ruchomych celów naziemnych. Według BAE Systems jej zasięg jest dwukrotnie większy niż w przypadku dotychczasowych precyzyjnych pocisków wystrzeliwanych z dział kalibru 155 mm.

BAE Systems przedstawia HPM i MDACS jako uzupełniające się elementy wielowarstwowej obrony. Broń mikrofalowa ma umożliwiać długotrwałe zwalczanie rojów dronów bez zużywania tradycyjnej amunicji, podczas gdy artyleria zapewnia dodatkową możliwość przechwytywania celów powietrznych i rażenia obiektów na ziemi. Oba rozwiązania zaprezentowano podczas targów AUSA 2026. Nie oznacza to jednak, że amerykańska armia przyjęła je już do służby. Ich przyszłość zależy od dalszych testów, rozwoju i decyzji zakupowych.



