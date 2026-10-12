Do wspomnianej eksplozji doszło 21 września w zachodniej części strefy zdemilitaryzowanej, na obszarze patrolowanym przez 25. Dywizję Piechoty Korei Południowej. Dwóch z trzech poszkodowanych żołnierzy odniosło poważne obrażenia. Wspólne dochodzenie południowokoreańskiego wojska i dowodzonego przez USA Dowództwa ONZ wykazało, że przyczyną wybuchów były miny przeciwpiechotne pochodzące z Korei Północnej, umieszczone na południe od wojskowej linii demarkacyjnej.

Śledczy porównali fragmenty wydobyte z ciał rannych z elementami północnokoreańskiej miny żywicznej, wcześniej znalezionej w rzece Imjin. W pobliżu miejsca drugiej eksplozji odkryto kolejny taki ładunek. Według Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej wybuchły dwie miny, a podczas wycofywania się żołnierze zauważyli trzecią, która nie eksplodowała. Wykonanie min z tworzywa sztucznego utrudnia ich wykrywanie za pomocą wykrywaczy metali.

Przypomnijmy też, że pierwsze doniesienia o tej strategii Pjongjangu docierały do nas już w 2024 roku, kiedy to Seul informował, że jego sąsiad instaluje miny lądowe w buforowej strefie zdemilitaryzowanej. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że stosuje przy tym rozwiązanie przypominające wyglądem... liście, które bardzo trudno dostrzec (nie wiadomo jednak, czy tym razem chodzi o te same).

Dowództwo ONZ uznało rozmieszczenie ładunków za naruszenie rozejmu koreańskiego z 1953 roku. 5 października południowokoreańscy żołnierze weszli na zagrożony teren ze specjalistycznym sprzętem i zniszczyli pozostałe miny. Dowództwo wojskowe określiło operację jako praktycznie bezprecedensową w historii strefy zdemilitaryzowanej. Kilka dni później szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Jin Yong-sung, nazwał incydent prowokacją Korei Północnej i zapowiedział rozważenie dalszych działań.

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Prezydent krytykowany za łagodne stanowisko

Kontrowersje wywołała również reakcja prezydenta Lee Jae Myunga. W przemówieniu z okazji Dnia Sił Zbrojnych, wygłoszonym 1 października, określił zdarzenie mianem "niefortunnego wypadku", nie wskazując bezpośrednio Korei Północnej jako odpowiedzialnej. Zapowiedział przy tym dalsze działania na rzecz ograniczenia napięć militarnych i wznowienia dialogu z Pjongjangiem. Według rzecznika prezydenta jego słowa miały przede wszystkim pocieszyć rannych żołnierzy.

Opozycyjna Partia Władzy Ludu zarzuciła jednak Lee, że nie przypisał winy północnokoreańskiemu reżimowi. Krytycy zwracają uwagę, że mimo poważnych obrażeń żołnierzy rząd nie podjął zdecydowanych działań wobec Pjongjangu. Krajowi publicyści coraz częściej oceniają też, że jego polityka wobec Korei Północnej jest bardziej ustępliwa niż działania poprzednich rządów Partii Demokratycznej.

Wskazują m.in. na demontaż głośników propagandowych skierowanych na północ, wstrzymanie audycji nadawanych przez południowokoreański wywiad oraz ograniczenie części ćwiczeń wojskowych. Nie brakuje też głosów, które zastanawiają się, czy na postawę prezydenta nie wpływa sprawa nielegalnych przelewów na rzecz Korei Północnej. Lee został oskarżony w 2024 roku w związku z domniemanym przekazaniem Pjongjangowi 8 mln dolarów przez koncern Ssangbangwool Group, gdy pełnił funkcję gubernatora prowincji Gyeonggi.

Według zarzutów pieniądze miały między innymi związek z organizacją jego wizyty w Korei Północnej. Lee zaprzecza nieprawidłowościom, a jego procesy zostały zawieszone po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Nikt publicznie nie przedstawił wprawdzie dowodów, ale jeśli taki scenariusz rzeczywiście miałby miejsce, Pjongjang może dysponować istotnym atutem. Korea Północna mogłaby wykorzystać tę sytuację do wywierania nacisku na południowokoreańskiego przywódcę.

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Korea Północna rozbudowuje bazy morskie

Zresztą Korea Północna funduje swojemu sąsiadowi więcej niepokojących niespodzianek. Jak wynika z komercyjnych zdjęć satelitarnych firmy Vantor, analizowanych przez ekspertów projektu 38 North, Pjongjang wznowił i zintensyfikował prace przy bazie morskiej Tapchon na wschodnim wybrzeżu kraju, w zatoce Wonsan, niedaleko istniejącej bazy Muncheon.

Pierwsze oznaki wznowienia aktywności zaobserwowano w lipcu 2026 roku. Na miejscu zaczęto przygotowywać tymczasowe zakwaterowanie dla pracowników, porządkować i wyrównywać teren oraz budować drogi. Prowadzone są również naprawy i rozbudowa istniejących nabrzeży, a w jednym z miejsc powstaje nowa konstrukcja przypominająca pomost lub stanowisko do wodowania jednostek. Zburzono także część starszych budynków pozostałych po wcześniejszym projekcie portu rybackiego.

Pjongjang oficjalnie ogłosił plany budowy bazy w 2024 roku, po wizycie Kim Dzong Una w tym rejonie. Północnokoreański przywódca argumentował wówczas, że kraj wkrótce otrzyma okręty i okręty podwodne, których nie będzie można pomieścić w dotychczasowej infrastrukturze. Polecił stworzenie nowoczesnego portu wojskowego, przystosowanego do obsługi systemów uzbrojenia oraz rozmieszczenia obrony przeciwlotniczej i wybrzeża.

Problem stał się szczególnie widoczny w związku z rozwojem nowej klasy północnokoreańskich niszczycieli. W czerwcu 2026 roku do służby wszedł okręt Choe Hyon, a we wrześniu do floty dołączyła druga jednostka tego typu, Kang Kon. Jej uroczystość wcielenia do służby odbyła się w Wonsan. Korea Północna zapowiedziała również budowę trzeciego niszczyciela tej klasy.

Aktywność budowlaną zaobserwowano również w bazie morskiej Nampo na zachodnim wybrzeżu. To tam powstał pierwszy niszczyciel Choe Hyon, zwodowany w kwietniu 2025 roku po około 400 dniach budowy. Zdjęcia satelitarne wskazują na powstawanie nowego, dużego budynku produkcyjnego oraz przygotowywanie terenu w pobliżu istniejących hal stoczniowych. Rozbudowywana jest także infrastruktura nadbrzeżna.

Kolejny projekt realizowany jest na wyspie Sok, około 30 km na południowy zachód od Nampo. Znajdują się tam wejścia do podziemnych obiektów portowych. Poszerzono drogi, powstały też nowe budynki, z których część przypomina koszary wojskowe lub zakwaterowanie dla pracowników. Nie zaobserwowano jednak dotąd znaczących prac bezpośrednio przy wejściach do podziemnych portów, a przeznaczenie całej przebudowy pozostaje nieznane.