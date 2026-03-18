Resort cyfryzacji nie zwalnia i po rekordowym roku 2025, gdy w aplikacji mObywatel pojawiło się mnóstwo nowych usług i dokumentów, ministerstwo idzie po nowy rekord. Marcowa aktualizacja platformy wprowadza kilka nowości. Co nowego dodano?

Aktualizacja wprowadza nowe dokumenty do aplikacji mObywatel Junior

Nowa aktualizacja aplikacji z pewnością spodoba się młodszym użytkownikom, którzy korzystają z platformy mObywatel Junior uruchomionej w zeszłym roku. Resort cyfryzacji dodał nowe dokumenty i są to:

Legitymacja UUT (Ulgowych Usług Transportowych)

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Drugą z nowości docenią kierowcy. Dotyczy ona usługi Zastrzeż dokument, w której dodano prawo jazdy. Ponadto można tu cofnąć zastrzeżenie lub też sprawdzić status dokumentu.

Wszystkie wymienione nowości pojawiają się w aktualizacji mObywatela z numerkiem 4.78.0, która jest już dostępna do pobrania z poziomów sklepów z aplikacjami App Store oraz Google Play.

Aplikacja mObywatel w 2026 roku dostanie znacznie więcej nowości

Dzisiejsza aktualizacja platformy wprowadza pomniejsze nowości, ale na tym nie koniec, bo Ministerstwo Cyfryzacji ma obecny rok ma znacznie większe plany. Do końca 2026 r. do aplikacji mObywatel trafi mnóstwo nowości.

Ponadto rozpoczęto prace, których celem jest zintegrowanie mObywatela z europejskim portfelem tożsamości. Program pilotażowy usługi ma ruszyć w grudniu. W ten sposób Polacy będą mogli korzystać z wybranych dokumentów czy usług również poza granicami kraju. Udział w testach będzie dobrowolny.

W planach resortu są również nowe usługi czy dokumenty, z których będzie można korzystać na terenie kraju. Tutaj warto wymienić m.in. Mój KRS, księgi wieczyste, dokumenty lokalne, onboarding e-dowodem czy dalszy rozwój ePłatności. Obecnie na etapie prac przygotowawczych znajdują się także nowe legitymacje, w tym strażaka czy polskiego związku strzelectwa sportowego.

