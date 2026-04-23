mObywatel rośnie jak na drożdżach i w tym roku dostał już całkiem sporo funkcji. Ministerstwo Cyfryzacji nie zwalnia i udostępnia kolejną w tym miesiącu nowość. Tym razem dotyczy ona modułu Firma. Co umożliwia nowe narzędzie?

Jak założyć działalność gospodarczą w usłudze Firma aplikacji mObywatel?

Nową funkcją mObywatela jest możliwość założenia działalności gospodarczej bez potrzeby wychodzenia z domu i udawania się do stosownego urzędu. Narzędzie umożliwia stworzenie wniosku, który następnie jest wysyłany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jak to można zrobić?

Chcąc złożyć wniosek do CEIDG należy uruchomić aplikację mObywatel i udać się do sekcji Usługi/Firma. Następnie należy wybrać opcję Złóż wniosek. Potem trzeba tylko sprawdzić dane oraz przejść przez kolejne kroki kreatora, gdzie należy udzielić odpowiedzi na różne pytania.

Rozszerzenie usługi Firma w aplikacji mObywatel to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, cyfrowej administracji. Dziś zakładanie działalności gospodarczej może zająć zaledwie kilka minut i odbyć się w całości przez telefon - bez wizyty w urzędzie i zbędnych formalności

Nowość jest dostępna w aplikacji mObywatel wraz z aktualizacją z numerkiem 4.80.1. Ponadto resort cyfryzacji w oficjalnym wykazie zmian tej wersji platformy wspomina o optymalizacjach oraz zmianach, które mają polepszyć wydajność i stabilność oprogramowania.

Jakie inne nowe funkcje dostanie mObywatel w 2026 roku?

Ministerstwo Cyfryzacji na ten rok zaplanowało sporo nowości. Najważniejszą z nich wydają się prace związane z zapewnieniem integracji z europejskim portfelem tożsamości, co umożliwi korzystanie z aplikacji poza granicami kraju. Program pilotażowy ma ruszyć w grudniu.

Ponadto na etapie realizacji są także nowe dokumenty, w tym legitymacje oraz na przykład karty mieszkańca. Następnie mamy Mój KRS, onboarding e-dowodem, e-Doręczenia czy dalszy rozwój Juniora oraz usługi e-Płatności.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press