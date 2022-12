Zmiany w aplikacji mObywatel

mObywatel to aplikacja, dzięki której możemy uporządkować wszystkie urzędowe sprawy w jednym miejscu, z poziomu smartfona. Program posiada szereg przydatnych funkcji, a jedną z nich jest możliwość przypisania swoich dokumentów w formie cyfrowej. To właśnie w tej sprawie apkę czekają duże i wyczekiwane przez wielu zmiany.

Chodzi oczywiście o cyfrowy dowód osobisty. Do tej pory każdy posiadacz aplikacji mObywatel mógł bez problemów wejść w posiadanie cyfrowego odpowiednika swojego dokumentu, jednak ten nie był traktowany jako jego równorzędny zamiennik. Do tej pory cyfrowym dowodem można było się legitymować np. podczas kontroli biletów pociągiem, ale w sytuacjach urzędowych konieczne było pokazanie fizycznego egzemplarza.

Pod koniec minionego tygodnia Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął ustawę, która pozwoli na zrównanie cyfrowego dowodu z aplikacji mObywatel z fizycznym pierwowzorem. Czy powoli nadchodzi koniec plastikowego dokumentu? Ten nadal będzie w użyciu, jednak nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby legitymować się wyłącznie przy użyciu smartfona.



Procedowana ustawa o aplikacji mObywatel to ważny krok dla rozwoju cyfryzacji w Polsce. Dzięki wprowadzanym zmianom cyfrowy dokument będzie tożsamy z tradycyjnym dowodem osobistym. Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera

Cyfrowy dowód osobisty w Polsce

Projekt ustawy zakłada możliwość dopuszczenia legitymowania się dokumentem z aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których dopuszcza się legitymowanie obywatela. Mowa tutaj o każdej sytuacji, od urzędowej, korzystanie ze świadczeń, wnioskowanie w sprawach różnego rodzaju — w tym również podczas wizyty w banku czy u notariusza.

Taka zmiana będzie ogromnym krokiem do przodu w działaniu systemu i aplikacji mObywatel. Ta do tej pory była raczej chwalona i pozwalała na dostęp do szeregu przydatnych funkcji, jednak wiele do życzenia pozostawiał wspomniany dowód, który nie mógł zastępować tego uznawanego do tej pory za "prawdziwy". To jednak się zmieni.

Zmiany już niedługo?

Nie podano żadnej oficjalnej daty, wraz z którą w życie wejdą omawiane zmiany. Samo procedowanie ustawy wydaje się jednak kwestią czasu, a zgodnie z wieloma przewidywaniami cyfrowy dowód z aplikacji mObywatel zyska nowe funkcjonalności na początku przyszłego roku.

Do tego czasu warto zaopatrzyć się w swoją kopię oprogramowania. Założenie konta w aplikacji mObywatel jest całkiem proste, a funkcjonalności i ułatwienia spore. Jak widać, przenosiny do świata cyfrowego idą pełną parą — już nie tylko płatności elektroniczne, ale i wirtualne legitymowanie się.