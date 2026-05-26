Aplikacja mObywatel ciągle zyskuje na popularności. Nie tak dawno resort cyfryzacji chwalił się przekroczeniem 11 mln użytkowników. Upłynęło kilka miesięcy i padł nowy rekord.

Nowy rekord w aplikacji mObywatel i 12 mln użytkowników

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że mObywatel ma już ponad 12 mln użytkowników. To oznacza, że liczba w ciągu ostatniego 2,5 roku uległa podwojeniu. Na koniec 2023 r. było ich 5,7 mln.

Cyfryzacja ma sens tylko wtedy, gdy realnie ułatwia życie obywatelom. Dlatego rozwijamy mObywatela jako platformę usług, która jest prosta, bezpieczna i dostępna dla każdego

"12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego" - dodaje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Przy okazji przez dwa i pół roku mObywatel zyskał 89 dodatkowych usług, dokumentów i funkcji. Natomiast jeszcze do końca czerwca br. ma pojawić się 11 nowych.

Użytkownicy aplikacji mObywatel wygenerowali 26 mln dokumentów

Resort cyfryzacji ujawnił ciekawe statystyki związane z aplikacją mObywatel. Polacy do tej pory wygenerowali w platformie aż 26 mln dokumentów. Największą popularnością (12 mln) cieszy się mDowód. Rodacy chętnie sięgają także po mPrawo jazdy (6,8 mln), a z Moich pojazdów aktywnie korzysta 4,5 mln mieszkańców kraju.

Obecnie w mObywatelu jest już 47 różnych usług. Dla przykładu Historia pojazdu została otworzona ponad 10 mln razy. Natomiast z narzędzia Zastrzeż PESEL skorzystało już ponad 8 mln rodaków. Przy okazji wyświetlono ponad 31 mln razy informacje o punktach karnych.

Na tym nie koniec i resort nie zwalnia. mObywatel do końca tego roku otrzyma nowe usługi oraz dokumenty. Co bardzo ważne, na koniec 2026 r. planowany jest start programu pilotażowego integracji z rozwiązaniami unijnymi. Docelowo pozwoli to na korzystanie z platformy również poza granicami Polski.





