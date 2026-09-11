mObywatel do poprawki. Ważna aktualizacja usuwa uporczywy błąd

Dawid Długosz

Dawid Długosz

mObywatel otrzymuje ważną aktualizację, której z pewnością nie warto ignorować. Uaktualnienie dla aplikacji wprowadza rozwiązanie problemu, który związany był z brakiem możliwości aktywacji mDowodu. Błędy pojawiły się w wersji na telefony z systemem Android. Aktualizacja mObywatela z numerkiem 4.89.1 przywraca funkcjonalność do normy.

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Ekran smartfona z aplikacją mObywatel prezentujący cyfrowe dokumenty na tle zielonych liści.
mObywatel do poprawki. Ważna aktualizacja usuwa uporczywy błąd.Dawid DługoszINTERIA.PL

W skrócie

  • Aplikacja mObywatel otrzymała aktualizację 4.89.1, która usuwa błąd uniemożliwiający aktywację mDowodu u użytkowników korzystających z systemu Android.
  • Naprawa dotyczy wyłącznie wersji na Androida i jest już dostępna do pobrania w sklepie Google Play, natomiast użytkownicy iOS nie musieli zmagać się z tym problemem.
  • Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada w nadchodzących miesiącach kolejne nowości w aplikacji, w tym m.in. program pilotażowy eDziennika oraz dalszy rozwój funkcji mObywatel Junior.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

mObywatel otrzymał kolejną aktualizację, ale tym razem nie znajdziemy w niej żadnych nowości. Te wprowadzono wraz z poprzednim uaktualnieniem z początku września. Tym razem usunięto uporczywy błąd, który dotknął użytkowników aplikacji w wersji na Androida.

Aktualizacja aplikacji mObywatel 4.89.1 usuwa błąd z aktywacją mDowodu

Najnowsza aktualizacja mObywatela została oznaczona numerkiem 4.89.1 i usuwa poważny błąd. Twórcy platformy zidentyfikowali problem, który objawiał się brakiem możliwości aktywacji mDowodu. Jest to jedna z podstawowych funkcjonalności popularnej aplikacji i bez niej trudno sobie wyobrazić jej użytkowanie.

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Nowa aktualizacja z numerkiem 4.89.1 przywraca funkcjonalność do normy. Jeśli więc zauważyliście na swoim telefonie problemy z dostępem do mDowodu, to z pewnością najnowsze uaktualnienie warto zainstalować jak najszybciej.

Resort nie wyjaśnił przyczyny zaistniałych problemów. Warto również dodać, że błąd zidentyfikowano tylko w aplikacji mObywatel na telefony z systemem Android. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania z poziomu sklepu Google Play. W wersji na iOS takich nieprawidłowości nie zauważono. Stąd też najnowsze uaktualnienie nie trafiło do App Store.

Aplikacja mObywatel otrzyma wkrótce kolejne nowości

mObywatel jeszcze w tym roku powinien otrzymać kolejne nowości. Wybrane z nich znajdują się już na etapie realizacji. Na stronie platformy można znaleźć szczegóły o tym, że dotyczy to następujących funkcji.

  • Program pilotażowy usługi eDziennik
  • Rozwój mObywatela Junior
  • Uprawnienia geodezyjne i kartograficzne
  • Dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji
  • Rejestracja pojazdu
  • Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

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Wymienione nowości powinny pojawiać się wraz z kolejnymi aktualizacjami aplikacji mObywatel, które będą udostępniane w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach.

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