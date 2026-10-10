mObywatel dostaje dwie nowości. Skorzystasz z nich w trybie offline

W skrócie Użytkownicy aplikacji mObywatel na urządzeniach z systemem iOS mogą teraz zapisywać recepty w formacie PDF, co umożliwia dostęp do nich w trybie offline bez połączenia z siecią.

Usługa Odyseusz pozwala teraz na pobranie i zapisanie potwierdzenia zgłoszenia podróży w formie PDF, co zapewnia dostęp do dokumentu nawet po utracie połączenia z internetem.

W najbliższych miesiącach mObywatel otrzyma kolejne funkcje, w tym integrację z europejskim portfelem tożsamości, eDziennik, rejestrację pojazdów oraz nowe dokumenty lokalne.

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mObywatel ma już kilkanaście mln użytkowników i pozwala na załatwianie wielu spraw przez internet. Teraz w popularnej aplikacji pojawiają się dwie nowości, do których dostęp można uzyskać w trybie offline, a więc bez aktywnego połączenia. Co to za usługi?

Dwie nowości w aplikacji mObywatel zadziałają w trybie offline

Resort ujawnił dwie nowe funkcje w aplikacji mObywatel, do których nie trzeba połączenia z internetem. Są to następujące nowości.

Możliwość zapisania recepty na telefonie z iOS - użytkownicy aplikacji mObywatel oraz iPhone'ów mogą w końcu zapisywać je na telefonie. Służy do tego nowa funkcja, która pozwala na zapis recept otwieranych w plikach PDF.

Druga nowość pojawiła się w usłudze Odyseusz. Opisano ją w następujący sposób: "pobierzesz i zapiszesz na swoim urządzeniu potwierdzenie zgłoszenia podróży. Dzięki temu będziesz mieć do niego dostęp nawet wtedy, gdy utracisz połączenie z internetem". Potwierdzenie zapisywane jest w postaci pliku PDF i można to zrobić wykonując następujące czynności.

W aplikacji mObywatel udajemy się do sekcji Usługi, następnie Odyseusz. Wybieramy Twoje podróże. Wskazujemy zarejestrowaną w systemie podróż i dotykamy opcję Pobierz potwierdzenie.

Aplikacja mObywatel otrzyma w tym roku więcej nowości

Niedawno pojawiła się aktualizacja platformy, która dodała nowe funkcje w aplikacji mObywatel Junior. Na tym nie koniec, bo jeszcze w tym roku pojawią się kolejne nowości. Jedną z najważniejszych będzie integracja z europejskim portfelem tożsamości.

Na etapie prac znajdują się także program pilotażowy usługi eDziennik, uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, elektroniczna rejestracja pojazdu czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.

Wszystkie te nowości będą wprowadzane w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Będzie to odbywać się wraz z kolejnymi aktualizacjami mObywatela.