mObywatel dostał sporo nowości. Wpadła wielka aktualizacja

mObywatel otrzymał największą aktualizację w tym roku. Ministerstwo Cyfryzacji nie próżnuje i przygotowało kilka ciekawych nowości, które skierowane są do różnych grup użytkowników. Co nowego wprowadzono?

Cyfrowy Poradnik bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel

W sierpniu zeszłego roku rząd zaprezentował Poradnik bezpieczeństwa. Obecnie jest on rozsyłany do wszystkich domów w Polsce. Resort zdecydował, że warto także szerzej udostępnić jego cyfrową wersję i teraz znajdziemy ją w aplikacji mObywatel.

Nowość dostępna jest po udaniu się do sekcji Usługi i Bezpieczeństwo, gdzie dodano pozycję Poradnik bezpieczeństwa. Znajdziemy tutaj praktyczne informacje związane z przygotowaniem się na sytuacje kryzysowe. Podzielono go na pięć części i są to:

Zasady bezpieczeństwa

Plecak ewakuacyjny

Sygnały alarmowe

Numery SOS

Niepokojące sytuacje

Aplikacja mObywatel Junior otrzymuje nowe dokumenty

Kolejne nowości obejmują aplikację mObywatel Junior, czyli specjalną wersję platformy dla młodszych użytkowników, którą udostępniono we wrześniu 2025. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło tutaj dwa nowe dokumenty.

Pierwszym dokumentem jest Tymczasowe prawo jazdy, o które zgodnie z nowymi przepisami będą mogły ubiegać się osoby mające skończone 17 lat. Druga nowość to Karta Dużej Rodziny, którą dzieci rodzin wielodzietnych otrzymują tymczasowo.

mObywatel dostał także inne nowości

Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza także inne użyteczne nowości. W oficjalnym wykazie zmian opisano je w następujący sposób.

W Szkoleniach obronnych wybierzesz m.in. szkolenia z listy, sprawdzisz informacje o ich zajętości. W usłudze Zastrzeż dokument wygodnie zastrzeżesz swój dowód osobisty czy paszport w systemie Dokumenty Zastrzeżone

Wszystkie wspomniane nowości są już udostępniane i wprowadza je aktualizacja platformy oznaczona numerkiem 4.75.0. W planach na ten rok jest znacznie więcej nowych funkcji. Możecie z nimi zapoznać się w naszym artykule: Korzystasz z mObywatela? W 2026 r. aplikacja dostanie liczne nowości.

Niedawno Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało 2025 r., który dla mObywatela oznaczał kolejne rekordy. W tym czasie w platformie dodano 20 nowych usług oraz 16 dokumentów. Ponadto liczba użytkowników mDowodu przekroczyła barierę 11 mln.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press