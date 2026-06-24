mObywatel dostanie nowe funkcje. Resort ujawnia planowane nowości
mObywatel otrzyma liczne nowe funkcje. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które umożliwi dodanie kolejnych nowości. Wśród nich są mDyplomy, dokumenty zawodowe czy nowe rozwiązania, które docenią kierowcy. Ponadto mObywatel otrzyma elektroniczne poparcie, co ułatwi zbieranie podpisów pod listami kandydatów w wyborach.
mObywatel zyskuje na popularności i ma w Polsce ponad 12 mln użytkowników. Wraz z rosnącym zainteresowaniem przyspiesza rozwój platformy. Już wkrótce w aplikacji pojawią się kolejne nowości i będzie to możliwe dzięki rozporządzeniu, które we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Co nowego się pojawi?
Aplikacja mObywatel otrzyma mDyplomy i nowe dokumenty zawodowe
Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że przyjęte rozporządzenie otwiera drogę prawną do wprowadzenia nowych dokumentów w aplikacji mObywatel. Wśród nich są:
- mDyplomy - cyfrowe dyplomy wydawane przez uczelnie wyższe. Wśród nich są również doktorskie oraz habilitacyjne.
- Dokumenty zawodowe - cyfrowe odpowiedniki legitymacji potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Zmiany obejmą m.in. ratowników medycznych, geodetów oraz rzeczoznawców.
Będą to więc kolejne dokumenty, które wzbogacą coraz większą bazę cyfrowych odpowiedników dostępnych w aplikacji mObywatel.
mObywatel dostanie nowości dla kierowców i cyfrowe poparcie
Przyjęte przez rząd rozporządzenie pozwoli także na wprowadzenie nowości, które docenią kierowcy. Będą to informacje o okresie próbnym i ewentualnych zakazach. Jest to tylko część większych zmian szykowanych dla tej grupy użytkowników. Wcześniej dowiedzieliśmy się m.in., że w planach jest wprowadzenie domyślnego dowodu rejestracyjnego w formie cyfrowej, a fizyczny dokument stanie się opcjonalny. Zostanie także ułatwione zgłaszanie zmian obejmujących pojazdy.
Kolejną nowością, która pojawi się w platformie mObywatel, jest cyfrowe poparcie. Co to za funkcja?
Już od najbliższych wyborów parlamentarnych będzie możliwe składanie elektronicznych podpisów poparcia pod listami komitetów wyborczych
W planach resortu jest także integracja rejestrów, co ma zapewnić łatwiejszy dostęp do danych pochodzących z Ksiąg Wieczystych oraz CEIDG. Wszystkie te nowości będą sukcesywnie wprowadzane do aplikacji w nieodległym czasie. Na obecnym etapie prac znajdują się m.in. eDyplomy, ale na pewne rozwiązania trzeba będzie poczekać dłużej.