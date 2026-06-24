mObywatel zyskuje na popularności i ma w Polsce ponad 12 mln użytkowników. Wraz z rosnącym zainteresowaniem przyspiesza rozwój platformy. Już wkrótce w aplikacji pojawią się kolejne nowości i będzie to możliwe dzięki rozporządzeniu, które we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Co nowego się pojawi?

Aplikacja mObywatel otrzyma mDyplomy i nowe dokumenty zawodowe

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że przyjęte rozporządzenie otwiera drogę prawną do wprowadzenia nowych dokumentów w aplikacji mObywatel. Wśród nich są:

mDyplomy - cyfrowe dyplomy wydawane przez uczelnie wyższe. Wśród nich są również doktorskie oraz habilitacyjne.

Dokumenty zawodowe - cyfrowe odpowiedniki legitymacji potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Zmiany obejmą m.in. ratowników medycznych, geodetów oraz rzeczoznawców.

Będą to więc kolejne dokumenty, które wzbogacą coraz większą bazę cyfrowych odpowiedników dostępnych w aplikacji mObywatel.

mObywatel dostanie nowości dla kierowców i cyfrowe poparcie

Przyjęte przez rząd rozporządzenie pozwoli także na wprowadzenie nowości, które docenią kierowcy. Będą to informacje o okresie próbnym i ewentualnych zakazach. Jest to tylko część większych zmian szykowanych dla tej grupy użytkowników. Wcześniej dowiedzieliśmy się m.in., że w planach jest wprowadzenie domyślnego dowodu rejestracyjnego w formie cyfrowej, a fizyczny dokument stanie się opcjonalny. Zostanie także ułatwione zgłaszanie zmian obejmujących pojazdy.

Kolejną nowością, która pojawi się w platformie mObywatel, jest cyfrowe poparcie. Co to za funkcja?

Już od najbliższych wyborów parlamentarnych będzie możliwe składanie elektronicznych podpisów poparcia pod listami komitetów wyborczych

W planach resortu jest także integracja rejestrów, co ma zapewnić łatwiejszy dostęp do danych pochodzących z Ksiąg Wieczystych oraz CEIDG. Wszystkie te nowości będą sukcesywnie wprowadzane do aplikacji w nieodległym czasie. Na obecnym etapie prac znajdują się m.in. eDyplomy, ale na pewne rozwiązania trzeba będzie poczekać dłużej.





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