mObywatel i cyfrowa rejestracja pojazdu. Kierowcy czekali na to latami

W skrócie Elektroniczna rejestracja pojazdów ruszy w Polsce 18 stycznia 2027 roku, co pozwoli kierowcom składać wnioski online i skróci kolejki w urzędach.

Nowy system ograniczy liczbę wymaganych dokumentów, gdyż informacje o badaniach technicznych będą automatycznie pobierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Aplikacja mObywatel zostanie zintegrowana z procesem rejestracji, a testy nowej usługi dla obywateli rozpoczną się już w listopadzie bieżącego roku.

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Rejestracja pojazdów w Polsce to obecnie udręka. Długie kolejki w urzędach i konieczność udawania się po nowy dowód czy tablice rejestracyjne. Już wkrótce to wszystko odejdzie w niepamięć i załatwianie tego typu spraw stanie się znacznie prostsze. Również z wykorzystaniem rządowej aplikacji mObywatel.

Kiedy elektroniczna rejestracja pojazdów w Polsce?

Elektroniczna rejestracja pojazdów zostanie uruchomiona w Polsce już od 18 stycznia 2027 r. Wtedy kierowcy będą mogli w końcu składać wnioski drogą online, które następnie trafią do wskazanych urzędów.

Sam proces stanie się znacznie prostszy i przy okazji zostanie zmniejszona liczba potrzebnych do zarejestrowania pojazdu dokumentów. Dla przykładu nie będzie potrzebne aktualne zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego samochodu, bo taka informacja zostanie automatycznie pobrana z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W przypadku konieczności wydania nowych tablic rejestracyjnych dostarczeniem ma zajmować się Poczta Polska pod wskazany adres. Natomiast przy zachowaniu dotychczasowych właściciel pojazdu będzie musiał złożyć tylko oświadczenie, że tablice są czytelne oraz spełniają wszystkie kryteria.

W rejestracji nowych pojazdów pomoże aplikacja mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji już wcześniej w tym roku informowało, że z nowym procesem rejestracji pojazdów zostanie zintegrowany mObywatel. Informację potwierdził podczas konferencji CIRE PowerUp w Warszawie Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Usługa zostanie zintegrowana z aplikacją mObywatel i w ten sposób stosowny wniosek będzie można wygodnie złożyć z poziomu telefonu. Warto jednak mieć na uwadze, że nie oznacza to automatycznej legalizacji. Dokumenty trafią do stosownego urzędu, gdzie następnie zostaną sprawdzone przez pracownika placówki i ten wyda ostateczną decyzję.

Testy zostaną uruchomione już w listopadzie br. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w styczniu nowa usługa zostanie udostępniona dla wszystkich Polaków.