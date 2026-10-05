mObywatel Junior dostaje garść nowości. Wśród nich prostsze logowanie

Dawid Długosz

Dawid Długosz

mObywatel otrzymał kolejną aktualizację. Tym razem resort cyfryzacji skupił się na nowościach obejmujących aplikację w wersji Junior, czyli dla młodszych użytkowników. Wśród nowości pojawia się prostsze logowanie. W aplikacji mObywatel Junior można teraz korzystać z metod opartych na biometrii.

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Ekran aplikacji mObywatel Junior na smartfonie z widoczną listą tematów, w tym zaznaczoną opcją Geometria.
mObywatel Junior dostaje garść nowości. Wśród nich prostsze logowanie.Dawid DługoszINTERIA.PL

W skrócie

  • Aktualizacja aplikacji mObywatel do wersji 4.91.0 wprowadza szereg nowości, ze szczególnym uwzględnieniem udogodnień dla młodszych użytkowników korzystających z wydania Junior.
  • Aplikacja mObywatel Junior zyskała możliwość logowania się przy użyciu biometrii, takiej jak czytnik linii papilarnych lub rozpoznawanie twarzy, co ułatwia dostęp do funkcji.
  • Resort cyfryzacji zapowiada rozwój mObywatela, w tym wprowadzenie europejskiego portfela tożsamości oraz usług takich jak eDziennik czy cyfrowa rejestracja pojazdu jeszcze w tym roku.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

mObywatel otrzymał nową aktualizację. Tym razem jest to wydanie z numerkiem 4.91.0, w którym pojawia się kilka nowości. Są to funkcje, które docenią młodsi użytkownicy, czyli wydania Junior.

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel Junior

Tym razem resort cyfryzacji skupił się na udoskonaleniach, które obejmują aplikację mObywatel Junior, czyli wydanie dla młodszych użytkowników. Najważniejszą z nowości jest dodanie nowych metod logowania, którą doskonale znamy już z pełnej wersji platformy.

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mObywatel Junior pozwala teraz na logowanie się z użyciem rozwiązań opartych na biometrii. To oznacza, że do uzyskania dostępu można wykorzystać czytnik linii papilarnych lub metody rozpoznawania twarzy. Funkcję można włączyć w ustawieniach aplikacji.

Druga z nowości również dotyczy aplikacji mObywatel Junior i są to powiadomienia.

Kolejna nowość to powiadomienia w mObywatelu Juniorze. Aplikacja może wysyłać ci ważne informacje, dzięki którym nie zapomnisz już o ważnych sprawach związanych z aplikacją
czytamy w oficjalnym wykazie zmian aplikacji mObywatel.

Ponadto w wersji z numerkiem 4.91.0 wprowadzono "drobne zmiany i usprawnienia w aplikacji". Nowa aktualizacja jest już dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników i można ją ściągnąć na urządzenia z Androidem oraz iOS.

mObywatel otrzyma w tym roku więcej nowości

Resort cyfryzacji wiąże z rozwojem aplikacji mObywatel większe plany. Jeszcze w tym roku pojawi się sporo nowości. Jedną z najważniejszych jest program pilotażowy z europejskim portfelem tożsamości, co ostatecznie pozwoli korzystać z pewnych usług poza granicami Polski. Ponadto na etapie prac znajdują się:

  • Program pilotażowy usługi eDziennik
  • Uprawnienia geodezyjne i kartograficzne
  • Dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji
  • Rejestracja pojazdu
  • Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

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Wybrane z tych nowości powinny być udostępniane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na inne trzeba będzie poczekać pewnie trochę dłużej.

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