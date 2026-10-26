mObywatel ma już 13,5 mln użytkowników. Będą kolejne nowości

W skrócie Aplikacja mObywatel ma już ponad 13,5 miliona użytkowników, a codziennie loguje się do niej około 2 miliony osób korzystających z wielu cyfrowych usług.

W ciągu ostatnich 30 miesięcy platforma wzbogaciła się o 106 nowości, oferując obecnie dostęp do ponad 50 cyfrowych dokumentów oraz ponad 50 różnych usług publicznych.

W 2027 roku planowane są kolejne funkcje, w tym Portal Poparcia dla kandydatów wyborczych, integracja z europejskim portfelem tożsamości oraz elektroniczna rejestracja pojazdu.

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mObywatel to aplikacja, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie każdego dnia. Popularna platforma ciągle jest rozwijana i pozyskuje nowe grono użytkowników. Nowe informacje na ten temat ujawniło Ministerstwo Cyfryzacji, a przy okazji poznajemy kolejne z planowanych nowości.

Aplikacja mObywatel ma już ponad 13,5 mln użytkowników

Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 13,5 mln użytkowników. To o 1,5 mln więcej w porównaniu do maja br. Przy okazji każdego dnia do platformy loguje się 2 mln osób.

W ciągu ostatnich 30 miesięcy mObywatel został wzbogacony o 106 nowości. Do dyspozycji jest ponad 50 usług oraz ponad 50 cyfrowych dokumentów. Do popularnych w ostatnim czasie zaliczają się zgłoszenie narodzin dziecka, zakładanie działalności gospodarczej, podpisywanie dokumentów oraz korespondencja z administracją państwową.

mObywatel zmienił się tak, jak zmieniają się potrzeby obywateli. Jeszcze trzy lata temu najważniejsze było to, że dokument można mieć w telefonie. Dziś chodzi o coś więcej: żeby z telefonu można było załatwić codzienną sprawę, sprawdzić ważne dane, potwierdzić tożsamość czy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tak powinny działać nowoczesne usługi publiczne

Aplikacja mObywatel wkrótce dostanie kolejne nowości

Resort nie zwalnia i w planach są kolejne nowe funkcje. Jedną z nowości mających pojawić się w 2027 r. jest Portal Poparcia. W ten sposób będzie można wspierać kandydatów i ich listy przed nadchodzącymi wyborami.

Wkrótce powinien również wystartować program pilotażowy integracji z europejskim portfelem tożsamości. Docelowo pozwoli to na korzystanie z wybranych rozwiązań w mObywatelu poza granicami Polski.

Kolejna nowość to możliwość elektronicznej rejestracji pojazdu, która pojawi się w styczniu 2027 r. Rozwiązanie również zostanie zintegrowane z aplikacją mObywatel. Obecnie na etapie realizacji są też: uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.