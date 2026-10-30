mObywatel ma nowy ekran logowania. Jest nowy sposób prezentowania nowości

Dawid Długosz

Dawid Długosz

mObywatel otrzymał kolejną aktualizację. Najnowsze wydanie aplikacji wprowadziło kilka nowości. Odświeżono ekran logowania platformy. Ponadto resort znalazł nowy sposób na prezentowanie dodatkowych funkcji. W tym celu zdecydowano się na popularne w innych aplikacjach rolki.

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Ekran smartfona z uruchomioną aplikacją mObywatel prezentującą cyfrowe dokumenty na tle liści rośliny.
mObywatel ma nowy ekran logowania. Jest nowy sposób prezentowania nowości.Dawid DługoszINTERIA.PL

W skrócie

  • Aplikacja mObywatel w wersji 4.93.0 wprowadziła odświeżony ekran logowania, na którym widnieje motyw biało-czerwonej flagi oraz przezroczyste przyciski.
  • Wprowadzono rolki znane z innych serwisów jako nowy sposób prezentacji treści, który zastąpił dotychczasowy ekran statyczny z informacjami o nowościach.
  • W najbliższych miesiącach mObywatel zyska nowe funkcje, w tym integrację z europejskim portfelem tożsamości oraz elektroniczną rejestrację pojazdu dostępną od stycznia 2027 r.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

mObywatel to aplikacja, która ciągle zyskuje na popularności. Ministerstwo Cyfryzacji ostatnio ogłosiło, że platforma ma już ponad 13,5 mln użytkowników. W tym tygodniu wprowadzono kilka nowości. Z pewnością część z was zauważyła, że pojawił się odświeżony ekran logowania, ale to nie wszystko.

mObywatel ma nowy ekran logowania i rolki do prezentowania nowości

Aktualizacja aplikacji mObywatel z numerkiem 4.93.0 wprowadziła dwie nowości. Pierwszą z nich jest odświeżony ekran logowania. Resort zdecydował się umieścić zdjęcie biało-czerwonej flagi umieszczonej na maszcie. Dostępne na ekranie przyciski są przezroczyste. W ten sposób widoczne jest tło.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Po zalogowaniu się do aplikacji wita nas kolejna nowa funkcja. To rolka, w której pojawia się informacja o nowości dodanej wcześniej w tym tygodniu. Mowa o instrukcji dla Poradnika bezpieczeństwa związanej z reagowaniem na zagrożenia z powietrza.

Rolki czy Stories to popularna forma prezentacji treści, którą doskonale znamy z innych aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji doszło do wniosku, że będzie to dobre rozwiązanie z zakresu prezentowania nowych funkcji pojawiających się w mObywatelu. Wcześniej był to statyczny ekran.

mObywatel otrzyma w ciągu najbliższych miesięcy znacznie więcej nowości

Przyszłość mObywatela rysuje się w pozytywnych barwach. W ciągu nadchodzących miesięcy pojawi się sporo nowości. Jedną z nich jest integracja z europejskim portfelem tożsamości. Obecnie testowane są różne usługi w tym zakresie i Polska wiedzie tu prym. Z naszego kraju pochodzą aż 43 zgłoszenia. Natomiast pozostałe 18 z innych państw UE.

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Dawid Długosz

Następnie mamy możliwość elektronicznej rejestracji pojazdu, która pojawi się w styczniu 2027 r. Rozwiązanie również zostanie zintegrowane z aplikacją mObywatel. Obecnie na etapie realizacji są też: uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.

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