mObywatel ma nowy ekran logowania. Jest nowy sposób prezentowania nowości

W skrócie Aplikacja mObywatel w wersji 4.93.0 wprowadziła odświeżony ekran logowania, na którym widnieje motyw biało-czerwonej flagi oraz przezroczyste przyciski.

Wprowadzono rolki znane z innych serwisów jako nowy sposób prezentacji treści, który zastąpił dotychczasowy ekran statyczny z informacjami o nowościach.

W najbliższych miesiącach mObywatel zyska nowe funkcje, w tym integrację z europejskim portfelem tożsamości oraz elektroniczną rejestrację pojazdu dostępną od stycznia 2027 r.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

mObywatel to aplikacja, która ciągle zyskuje na popularności. Ministerstwo Cyfryzacji ostatnio ogłosiło, że platforma ma już ponad 13,5 mln użytkowników. W tym tygodniu wprowadzono kilka nowości. Z pewnością część z was zauważyła, że pojawił się odświeżony ekran logowania, ale to nie wszystko.

mObywatel ma nowy ekran logowania i rolki do prezentowania nowości

Aktualizacja aplikacji mObywatel z numerkiem 4.93.0 wprowadziła dwie nowości. Pierwszą z nich jest odświeżony ekran logowania. Resort zdecydował się umieścić zdjęcie biało-czerwonej flagi umieszczonej na maszcie. Dostępne na ekranie przyciski są przezroczyste. W ten sposób widoczne jest tło.

Po zalogowaniu się do aplikacji wita nas kolejna nowa funkcja. To rolka, w której pojawia się informacja o nowości dodanej wcześniej w tym tygodniu. Mowa o instrukcji dla Poradnika bezpieczeństwa związanej z reagowaniem na zagrożenia z powietrza.

Rolki czy Stories to popularna forma prezentacji treści, którą doskonale znamy z innych aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji doszło do wniosku, że będzie to dobre rozwiązanie z zakresu prezentowania nowych funkcji pojawiających się w mObywatelu. Wcześniej był to statyczny ekran.

mObywatel otrzyma w ciągu najbliższych miesięcy znacznie więcej nowości

Przyszłość mObywatela rysuje się w pozytywnych barwach. W ciągu nadchodzących miesięcy pojawi się sporo nowości. Jedną z nich jest integracja z europejskim portfelem tożsamości. Obecnie testowane są różne usługi w tym zakresie i Polska wiedzie tu prym. Z naszego kraju pochodzą aż 43 zgłoszenia. Natomiast pozostałe 18 z innych państw UE.

Następnie mamy możliwość elektronicznej rejestracji pojazdu, która pojawi się w styczniu 2027 r. Rozwiązanie również zostanie zintegrowane z aplikacją mObywatel. Obecnie na etapie realizacji są też: uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.