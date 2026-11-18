W skrócie Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji do najnowszej wersji, ponieważ 17 listopada przeprowadzono odnowienie certyfikatów bezpieczeństwa dla platformy.

Użytkownicy, którzy nie zaktualizowali oprogramowania do wersji 4.93.1 lub nowszej, mogą mieć problemy z dostępem do usług lub zostać wylogowani z aplikacji.

W przyszłości mObywatel zostanie wzbogacony o integrację z europejskim portfelem tożsamości oraz funkcję elektronicznej rejestracji pojazdu dostępną od stycznia 2027 r.

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mObywatel otrzymał w poniedziałek 17 listopada ważne uaktualnienie. Resort odnowił certyfikaty, które zapewniają ciągłość pracy platformy oraz działanie dostępnych usług. Ponadto tym razem była konieczna także aktualizacja samej aplikacji. Kto tego nie zrobił, może mieć dziś pewne problemy.

mObywatel nie działa. Rozwiązaniem jest aktualizacja aplikacji

Resort już wcześniej zapowiadał, że mObywatel wymagał aktualizacji wykonanej do dnia 17 listopada. Co najmniej do wersji z numerkiem 4.93.1, choć w międzyczasie pojawiło się nowsze wydanie oznaczone ciągiem liczb 4.94.0.

Jeśli ktoś nie zaktualizował mObywatela do aktualnego wydania, to dziś aplikacja może sprawiać duże problemy i nie działać w odpowiedni sposób. Użytkownicy mogli zostać po prostu wylogowani. Próba uzyskanie ponownego dostępu wymaga uaktualnienia platformy. Jak to zrobić?

Aktualizacja aplikacji mObywatel do najnowszej wersji nie jest trudna. Można to zrobić poprzez sklepy App Store (na iPhonie) lub Google Play (na telefonie z Androidem). Poniższy opis przedstawia krok po kroku czynności na iOS, ale w przypadku smartfonów z oprogramowaniem Google wygląda to niemal identycznie.

Uruchamiamy sklep App Store i wyszykujemy aplikację mObywatel. Przechodzimy do karty z aplikacją mObywatel. Jeśli zainstalowana wersja jest najnowsza, to nie trzeba nic robić. W przypadku pojawienia się niebieskiego przycisku Uaktualnij należy go dotknąć. Zostanie pobrane i zainstalowane nowe oprogramowanie.

Następnie należy ponownie się zalogować i wszystko powinno działać bez problemów.

mObywatel otrzyma wkrótce sporo nowości

Aktualizacja certyfikatów to jedno, ale prace nad rozwojem aplikacji mObywatel nie zwalniają i przebiegają w najlepsze. W drodze jest wiele nowości. Jedną z nich jest integracja z europejskim portfelem tożsamości. Obecnie testowane są różne usługi w tym zakresie i Polska wiedzie tu prym. Z naszego kraju pochodzą aż 43 zgłoszenia. Natomiast pozostałe 18 z innych państw UE.

Kolejnie mamy możliwość elektronicznej rejestracji pojazdu, która pojawi się w styczniu 2027 r. Rozwiązanie również zostanie zintegrowane z aplikacją mObywatel. Obecnie na etapie realizacji są też: uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.