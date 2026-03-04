Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało dziś specjalną konferencję poświęconą dalszemu rozwojowi aplikacji mObywatel. Udział w wydarzeniu wzięli wicepremier i szef resortu Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Co ujawniono?

Aplikacja mObywatel ma 11 mln użytkowników i nadal będzie rozwijana

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że aplikacja mObywatel ma już ponad 11 mln użytkowników i ciągle przybywa nowych osób. Przy okazji rozwiano dezinformację o rzekomym zaprzestaniu rozwijania platformy. Nic takiego się nie wydarzy.

2026 rok był rekordowy dla aplikacji mObywatel. W ciągu dwunastu miesięcy do platformy dodano 16 nowych dokumentów oraz 20 nowych usług. Rozwój oprogramowania znacząco przyspieszył i będzie kontynuowany w tym roku. Jak dobrze wiemy, w planach resortu na 2026 r. jest mnóstwo nowości.

mObywatel Europa zostanie zintegrowany z europejskim portfelem tożsamości

Duża uwaga w rozwoju mObywatela na przestrzeni 2026 r. zostanie położona na integrację z rozwiązaniami unijnymi. Tutaj przede wszystkim wymienia się europejski portfel tożsamości, co ostatecznie pozwoli korzystać z rozwiązań dostępnych w polskiej aplikacji rządowej poza granicami kraju.

Dzięki temu wybrane funkcje dostępne w mObywatelu będą honorowane na terenie państw Unii Europejskiej. W ten sposób będzie można m.in. potwierdzać własną tożsamość telefonem.

Pilotażowe uruchomienie projektu mObywatel Europa planowane jest na grudzień 2026 r. Wtedy ruszą testy i będzie to możliwe za sprawą nowej karty w aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji chce ten okres wykorzystać m.in. go zgłaszania własnych cyfrowych dokumentów do UE, co ostatecznie ma pozwolić na ich dopuszczenie w innych krajach.

Udział w programie pilotażowym aplikacji mObywatel Europa będzie dobrowolny. Jednocześnie resort cyfryzacji planuje rozwijać krajową wersję platformy z usługami dostępnymi na terenie naszego kraju. Z czasem każdy będzie mógł przejść na europejską edycję oprogramowania i ma to być łatwy proces.

