mObywatel w tym roku otrzymał już kilka aktualizacji, które wprowadziły nowe funkcje. We wtorek z rana pojawiła się kolejna i ponownie nie zabrakło nowości. Tym razem Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza rozwiązanie, które zapowiadano od kilku miesięcy.

Usługa Księgi wieczyste w aplikacji mObywatel

Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza do aplikacji wyczekiwane Księgi wieczyste. Co prawda z pewnym poślizgiem, ale są. Początkowo resort cyfryzacji planował wprowadzić taką nowość w okolicy stycznia lub lutego. Co umożliwia nowa funkcja?

Usług Księgi wieczyste została podzielona na trzy odrębne sekcje i są to:

Twoje księgi - w tym miejscu użytkownicy aplikacji mogą sprawdzić własne nieruchomości (powiązane na podstawie numeru - w tym miejscu użytkownicy aplikacji mogą sprawdzić własne nieruchomości (powiązane na podstawie numeru PESEL ) i przy okazji zamówić dokument fizyczny przechowywany we właściwym sądzie rejonowym. Może to być zwykły odpis lub zupełny albo wyciąg.

Zamówione dokumenty - miejsce, w którym można sprawdzić dokumenty zamówione w pierwszej sekcji.

Sprawdź dokument drugiej osoby - w tej sekcji można dokonać weryfikacji (na podstawie specjalnego kodu QR) dokumentu innej osoby. Proces odbywa się w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Dostęp do funkcji można uzyskać na ekranie mObywatela w zakładce Usługi i sekcji Sprawy urzędowe.

Nowość w aplikacji mObywatel z aktualizacją z numerkiem 4.79.0

Księgi wieczyste to nowość, która jest dostępna w aplikacji mObywatel z numerkiem 4.79.0. Chcąc uzyskać dostęp do tej platformy należy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji. Uaktualnienie jest już dostępne w sklepach App Store oraz Google Play.

Co nowego jeszcze wprowadza najnowsza aktualizacja mObywatela? W oficjalnym wykazie zmian oprogramowania resort cyfryzacji wspomina o następujących udoskonaleniach.

Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany zwiększające wydajność i stabilność działania aplikacji

Aplikacja mObywatel wkrótce otrzyma kolejne nowe funkcje

mObywatel w 2025 r. dostał rekordową liczbę nowych usług i dokumentów, ale Ministerstwo Cyfryzacji nie spoczęła na laurach. Rok 2026 pod tym względem powinien być jeszcze lepszy. Obecnie na etapie realizacji znajdują się m.in.:

Mój KRS

Dokumenty lokalne

Onboarding e-dowodem

Rozwój usługi Firma

W planach są także nowe dokumenty i wśród nich jest długo wyczekiwana legitymacja honorowego dawcy krwi czy dyplomy. Trwają również prace nad integracją mObywatela z centralną informacją emerytalną.

