mObywatel ciągle zyskuje na popularności i z aplikacji korzysta już ponad 12 mln Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji niedawno zapowiedziało, że do końca czerwca w platformie pojawi się kilkanaście nowości i skrupulatnie wywiązuje się z obietnic. Kolejną nową funkcją są e-Doręczenia.

e-Doręczenia trafiają do aplikacji mObywatel

Nowość została zapowiedziana w trakcie piątkowej konferencji Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie udział wzięli wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister resortu Dariusz Standerski. mObywatel po miesiącach zapowiedzi integruje się z platformą e-Doręczenia.

To kolejny milowy krok w budowaniu nowoczesnego, cyfrowego państwa. Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności

"To zmiana, która dotyka codziennego życia milionów obywateli i pokazuje, że cyfrowa Polska to nie wizja na przyszłość, ale rzeczywistość, którą budujemy dziś" - dodaje Krzysztof Gawkowski.

e-Doręczenia to wygodna forma na komunikowanie się z urzędami. Wysyłane tą drogą wiadomości są odpowiednikiem tradycyjnego listu poleconego i w ten sposób można załatwiać coraz więcej spraw bez wychodzenia z domu.

mObywatel z usługą e-Doręczenia dla wszystkich do końca czerwca

Jak działa nowa integracja? mObywatel daje dostęp do osobistej skrzynki i w tym celu nie trzeba posiadać adresu do e-Doręczeń. Aplikacja zapyta o wyrażenie zgody na przekazanie danych do Poczty Polskiej, która jest operatorem platformy. Mając taki adres można przejść bezpośrednio do skrzynki z wiadomościami.

Warto dodać, że nowość nie jest jeszcze widoczna u wszystkich użytkowników. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że funkcja będzie udostępniana stopniowo i docelowo ma być gotowa do uruchomienia dla wszystkich użytkowników mObywatela do końca czerwca br. Wymagana jest aktualizacja aplikacji z numerkiem 4.84.0 lub nowsza.





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