mObywatel podpowie, jak reagować na atak z powietrza

W skrócie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzić w aplikacji mObywatel nową instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia ataku z powietrza.

Aplikacja mObywatel zostanie wkrótce zintegrowana z systemem alertów RCB, co ma usprawnić proces przekazywania ostrzeżeń o zagrożeniach wszystkim obywatelom.

Nowe rozwiązanie umożliwi otrzymywanie informacji o odwołaniu konkretnych zagrożeń, co stanowi uzupełnienie i usprawnienie obecnego systemu ostrzegania ludności.

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Rząd kilka dni temu zapowiedział duże zmiany w systemie ostrzegania. Dużą rolę odegra aplikacja mObywatel, z którą wkrótce zostaną zintegrowane alerty RCB. Na tym nie koniec, bo w planach jest także nowa instrukcja, która ma ułatwić obywatelom odpowiednie reagowanie na ataki z powietrza.

Instrukcja z mObywatela pozwoli skuteczniej reagować na ataki z powietrza

Nie ukrywajmy, ale dzisiejszy system ostrzeżeń obywateli pozostawia sporo do życzenia. W przypadku wystąpienia ataku z powietrza wiele osób nie będzie wiedziało, co dokładnie ma zrobić. Gdzie jest najbliższy schron? Jak właściwie postępować? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje temu zaradzić.

MSWiA przygotowuje specjalną instrukcję, która trafi do aplikacji mObywatel. W przypadku otrzymania ostrzeżenia użytkownicy będą mogli w ten sposób uzyskać dokładne informacje o krokach, które powinni następnie podjąć. Dokument ma uporządkować zasady postępowania obowiązujące w trakcie zagrożenia.

Instrukcja została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i ekspertami ds. ochrony ludności.

Instrukcję za pośrednictwem wojewodów przekazujemy do samorządów w całym kraju. Dokument jest rozwinięciem i uzupełnieniem treści z Poradnika Bezpieczeństwa. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z instrukcją

"Ważne, by przygotowywać się już dziś, by budować tę umiejętność intuicyjnego i szybkiego, ale właściwego reagowania, gdy usłyszymy sygnały alarmowe czy dostaniemy alerty RCB" - dodaje Magdalena Roguska.

Wspomniana instrukcja udzieli informacji o tym, gdzie i kiedy należy udać się do schronu lub jak szukać ochrony w przypadku braku takiego miejsca w pobliżu. Początkowo dokument trafi w ręce wojewodów, ale z czasem będzie udostępniany również za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Alerty RCB trafią do aplikacji mObywatel

To nie koniec nowości związanych z wykorzystaniem aplikacji mObywatel w roli środka do ostrzegania przed zagrożeniami. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski niedawno przekazał, że z platformą zostaną zintegrowane alerty RCB. Ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale dokładnego terminu nie wskazano.

Integracja alertów RCB z mObywatelem nie tylko pozwoli na uzyskanie nowego sposobu związanego z dostarczaniem takich ostrzeżeń. Funkcjonalność zostanie rozbudowana. Mają pojawić się m.in. informacje o odwołaniu dla konkretnych zagrożeń i jest to rozwiązanie, którego brakuje w obecnym systemie.