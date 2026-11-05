mObywatel pozwoli opłacać kolejne usługi. Będzie więcej AI

Dawid Długosz

Dawid Długosz

mObywatel to aplikacja, która ciągle jest rozwijana. Nowe informacje na temat przyszłych planów związanych z platformą ujawnił Radosław Maćkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki (COI). System ePłatności z aplikacji mObywatel będzie rozwijany. Ponadto prowadzone są prace nad szerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

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Smartfon z otwartą aplikacją mObywatel prezentujący interfejs modułu płatności elektronicznych
mObywatel pozwoli opłacać kolejne usługi. Będzie więcej AI.Dawid DługoszINTERIA.PL

W skrócie

  • Aplikacja mObywatel będzie rozwijać system ePłatności, umożliwiając wygodne opłacanie kolejnych usług publicznych bezpośrednio z poziomu platformy.
  • Centralny Ośrodek Informatyki planuje szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji, bazując na doświadczeniach zdobytych przy wdrażaniu dotychczasowego czatbota.
  • W najbliższych miesiącach do aplikacji trafią nowe funkcje, takie jak europejski portfel tożsamości oraz elektroniczna rejestracja pojazdów.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

mObywatel to aplikacja, która ciągle zyskuje na popularności. Korzysta z niej już ponad 13,5 mln Polaków. Platforma ciągle jest rozwijana i nowe szczegóły związane z planami ujawnił Radosław Maćkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

mObywatel dostanie więcej AI i rozbudowany moduł ePłatności

Radosław Maćkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) ujawnił nowe informacje w trakcie kongresu Forward by Cashless. W trakcie rozmowy przekazał, że mObywatel zaoferuje w przyszłości więcej opcji z zakresu opłacania usług.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Moduł ePłatności zintegrowany z aplikacją mObywatel już dziś pozwala na opłacanie różnych usług, na przykład należności za odpady czy podatku od nieruchomości. Jakiś czas temu dodano w nim możliwość płacenia z wykorzystaniem Apple Pay praz Google Pay. Maćkiewicz nie ujawnił konkretnie nowych usług, które zostaną zintegrowane z aplikacją, ale ma być ich coraz więcej. Ponadto sam system stanie się bardziej przyjazny dla urzędników.

Przedstawiciel Centralnego Ośrodka Informatyki zwrócił także uwagę na sztuczną inteligencję. Niespełna rok temu w mObywatelu pojawił się czatbot, który ułatwia nawigację i uzyskiwanie odpowiedzi na pytania związane z załatwianiem konkretnych spraw. Na tym nie koniec, bo zakłada się szersze wykorzystanie AI w platformie.

COI stawia na rozwój kierunku, w którym mObywatel stanie się centrum usług publicznych dla społeczeństwa. W tym celu czerpane są także doświadczenia od podmiotów prywatnych, z dużym naciskiem na sektor finansowy.

Jakie nowości otrzyma mObywatel w najbliższych miesiącach?

Na szczęście na nowe funkcje w aplikacji mObywatel nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Sporo z nich pojawi się jeszcze w tym roku. Na szczególną uwagę zasługuje program pilotażowy integracji z europejskim portfelem tożsamości, co w przyszłości pozwoli na korzystanie z wybranych usług poza granicami kraju.

Kolejną nowością jest elektroniczna rejestracja pojazdu, która zostanie wprowadzona na początku przyszłego roku. Wiemy, że nowy system zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel i z jej poziomu będzie można wysyłać stosowne wnioski.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Obecnie na etapie realizacji są też: uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA oraz rozwój wersji Junior dla młodszych użytkowników.

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