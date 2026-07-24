W skrócie Użytkownicy aplikacji mObywatel muszą zaktualizować certyfikaty najpóźniej do 5 sierpnia, aby uniknąć problemów z dostępnością cyfrowych dokumentów.

Dla większości użytkowników proces aktualizacji jest automatyczny i wymaga jedynie zalogowania się do aplikacji mObywatel przed wyznaczonym terminem.

Studenci korzystający z cyfrowej legitymacji muszą wykonać dodatkowy krok, polegający na zeskanowaniu kodu QR uzyskanego w dziekanacie uczelni.

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mObywatel to bardzo popularna aplikacja, z której w Polsce używa kilkanaście mln osób. Już wkrótce dobiegnie końca termin, o którym informuje się od jakiegoś czasu. Tym dniem jest 5 sierpnia i do tego czasu wymagane jest działanie ze strony użytkowników, choć nie jest ono skomplikowane.

Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji certyfikatów. Padła ważna data

mObywatel oferuje dostęp do coraz większej liczby dokumentów i do ich prawidłowego działania wymagane są odpowiednie certyfikaty. Co jakiś czas trzeba je odświeżać i obecnie odbywa się kolejna aktualizacja tego typu.

Nowe certyfikaty muszą zostać uaktualnione w aplikacji mObywatel najpóźniej do dnia 5 sierpnia. Co się stanie po tym terminie? Brak działania ze strony użytkownika sprawi, że wybrane dokumenty mogą przestać działać. Na szczęście nie przepadną całkowicie, ale trzeba będzie je wygenerować na nowo. Co można zrobić w zaistniałej sytuacji?

Proces odnowy certyfikatów odbywa się automatycznie i działania ze strony użytkowników w tym przypadku sprowadzono do minimum. Chcąc dokonać uaktualnienia wystarczy tylko uruchomić aplikację mObywatel i następnie się do niej zalogować z użyciem jednej z dostępnych metod.

W zasadzie to wszystko, bo zalogowanie się do mObywatela sprawi, że certyfikaty zostaną odświeżone w tle i bez zbędnego angażowania użytkowników. Od jakiegoś czasu aplikacja wysyła powiadomienia związane z koniecznością podjęcia tej akcji.

Studenci korzystający z mObywatela muszą zrobić coś jeszcze

Proces przedłużenia ważności dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel wygląda nieco inaczej w przypadku legitymacji studenckich. Tutaj samo otworzenie programu i zalogowanie się nie wystarczą. Potrzebne są dodatkowe działania.

Proces przedłużenia ważności cyfrowej legitymacji studenckiej w aplikacji mObywatel wymaga zeskanowania specjalnego kodu QR, który można uzyskać w dziekanacie uczelni. Taka czynność pozwoli na ponowną aktywację dokumentu.

Warto dodać, że mObywatel w ostatnich tygodniach dostał sporo nowości. Kilkanaście z nich wdrożono do końca czerwca. Natomiast kolejne nowe funkcje są w drodze.



