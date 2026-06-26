mObywatel z nową aktualizacją. Aplikacja dostaje cztery nowości

Dawid Długosz

Dawid Długosz

mObywatel otrzymał ostatnią w tym miesiącu aktualizację. Wraz z nią platforma otrzymuje cztery nowości, z których skorzystają różne grupy użytkowników. Z informacji przekazanych przez resort wynika, że u wszystkich pojawią się do końca czerwca. Przy okazji mObywatel informuje użytkowników o konieczności odnowienia certyfikatów dokumentów.

Smartfon z aplikacją mObywatel. Na ekranie widoczne cyfrowe dokumenty, telefon leży na drewnianym tle.
mObywatel z nową aktualizacją. Aplikacja dostaje cztery nowości.Dawid DługoszINTERIA.PL

W skrócie

  • Aplikacja mObywatel została zaktualizowana do wersji 4.85.0, wprowadzając cztery nowe funkcje dla użytkowników.
  • Nowości obejmują m.in. zarządzanie działalnością gospodarczą, zgłaszanie do sanepidu, alerty bezpieczeństwa oraz sprawdzanie ważności OC z bazy UFG.
  • Użytkownicy otrzymują powiadomienia dotyczące konieczności odnowienia certyfikatów dokumentów, które należy potwierdzić logowaniem do aplikacji do 5 sierpnia 2026 r.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Ministerstwo Cyfryzacji w maju zapowiedziało, że mObywatel do końca czerwca otrzyma kilkanaście nowości. W tym czasie aplikacja dostała kilka aktualizacji, a teraz resort wywiązuje się z obietnic i udostępnił ostatnie uaktualnienie platformy w tym miesiącu, które wprowadza ostatnie cztery z zapowiadanych funkcji.

Cztery nowe funkcje w aktualizacji aplikacji mObywatel 4.85.0

mObywatel został zaktualizowany do wersji z numerkiem 4.85.0, która jest już udostępniana na telefony. W oficjalnym wykazie zmian wymieniono cztery nowości i są to:

  • Możliwość zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej oraz zarządzaniem pełnomocnikami w bazie CEIDG - rozszerzenie funkcjonalności modułu Firma, gdzie jakiś czas temu dodano sposobność zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych bezpośrednio z poziomu aplikacji.
  • Zgłaszanie nieprawidłowości do sanepidu - po wysłaniu zawiadomienia można również sprawdzić status zgłoszenia.
  • Alerty bezpieczeństwa i zgłaszanie podróży zagranicznych w Odyseuszu.
  • Sprawdzanie ważności OC pojazdu na podstawie danych z UFG - podobna funkcja była dostępna w sekcji Moje pojazdy już wcześniej, ale bazowała na danych pochodzących z CEPIK-u, a tam informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu nierzadko pojawiały się z nawet dużym opóźnieniem.

Jeśli zaktualizowaliście mObywatela do najnowszej wersji z numerkiem 4.85.0, ale nie widzicie jeszcze części z nowych funkcji, to musicie uzbroić się w chwilę cierpliwości. Z informacji przekazanych przez twórców platformy wynika, że u wszystkich użytkowników zapowiedziane usługi pojawią się do końca czerwca.

mObywatel informuje o konieczności odnowienia certyfikatów dokumentów

Aplikacja mObywatel w ostatnich dniach zaczęła wysyłać użytkownikom, których w Polsce jest ponad 12 mln, nowe powiadomienia z informacją o konieczności odnowienia certyfikatów dokumentów. Na telefony rodaków przychodzą alerty o następującej treści.

Certyfikat odnowi się automatycznie. Zaloguj się do mObywatela do 5 sierpnia 2026 r., aby nadal korzystać z dokumentów
czytamy w powiadomieniu z aplikacji mObywatel.

Czy jest się czym martwić? Nie, bo to standardowa procedura, która co jakiś czas jest przeprowadzana w tle. Użytkownik aplikacji musi tylko uruchomić aplikację mObywatel i następnie zalogować się do niej z użyciem jednej z dostępnych metod. Proces odświeżania certyfikatów dokumentów odbędzie się automatycznie.

Warto jednak dodać, że procedura wygląda nieco inaczej w przypadku studentów. Tutaj do zachowania ważności legitymacji studenckiej konieczny jest kod QR, który można uzyskać w dziekanacie uczelni.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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