mObywatel z nową funkcją. Kierowcy z dostępem do potwierdzenia OC pojazdu

W skrócie Aplikacja mObywatel w wersji 4.92.0 wprowadza funkcję pozwalającą na zapisanie potwierdzenia weryfikacji ubezpieczenia OC pojazdu bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

Nowa opcja umożliwia kierowcom dostęp do dokumentu potwierdzającego OC w trybie offline, co eliminuje konieczność posiadania aktywnego połączenia z internetem podczas weryfikacji.

W listopadzie rozpocznie się pilotażowy program elektronicznej rejestracji pojazdów, a ostateczne wdrożenie tej wyczekiwanej funkcji w aplikacji mObywatel planowane jest na styczeń 2027 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

mObywatel zyskuje na popularności i co chwilę wzbogacany jest w nowe funkcje. Kolejną nowość przynosi aktualizacja aplikacji z numerkiem 4.92.0, która jest już udostępniana. Tym razem pojawia się jedna nowa usługa, którą z pewnością docenią kierowcy.

Aktualizacja mObywatel z nową opcją dla ubezpieczenia OC pojazdu

mObywatel już od dawna zawiera informacje o aktualnym ubezpieczeniu OC, które można znaleźć w sekcji Moje pojazdy. Teraz funkcjonalność została rozszerzona o dodatkową opcję. To możliwość zapisania na urządzeniu potwierdzenia weryfikacji ubezpieczenia. Jak to działa?

Chcąc skorzystać z nowej opcji należy udać się do sekcji Usługi oraz Kierowca i pojazdy. Następnie do trzeba wskazać Sprawdź OC. W nowym oknie dokonujemy weryfikacji z użyciem jednej z dostępnych metod.

W oknie Status znajdują się aktualne informacje i na samym jego dole jest nowa opcja o nazwie Pobierz potwierdzenie. Jej dotknięcie sprawi, że na urządzeniu zostanie zapisane potwierdzenie weryfikacji ubezpieczenia OC pojazdu. Dzięki temu będzie można z niego skorzystać w dowolnej chwili w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem.

Kierowcy wkrótce dostaną w aplikacji mObywatel inną nowość

Rozwiązania dostępne dla kierowców z poziomu aplikacji mObywatel wkrótce zostaną rozszerzone o dodatkową funkcję. Jest nią elektroniczna rejestracja pojazdu, na którą w Polsce czekamy od lat. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć żmudnych kolejek w urzędach.

Program pilotażowy nowej usługi rozpocznie się w listopadzie. Natomiast ostateczne wdrożenie planowane jest na początek stycznia 2027 r. Elektroniczna rejestracja pojazdu zostanie zintegrowana z aplikacją mObywatel i z jej poziomu będzie można łatwo złożyć stosowny wniosek z potrzebnymi załącznikami.

Oczywiście nie oznacza to automatycznego sfinalizowania procesu. Wypełniony wniosek trafi do stosownego urzędu i tam zostaną podjęte ostateczne decyzje.

Usług dla kierowców w aplikacji mObywatel coraz więcej

mObywatel to aplikacja, która dla kierowców oferuje mnóstwo funkcji. Znajdziemy w niej sekcję Moje pojazdy, gdzie można uzyskać wgląd w wiele informacji obejmujących zarejestrowane pojazdy. Następnie mamy usługę Punkty karne.

Natomiast ponad rok temu dodano moduł mStłuczka, który pozwala szybko i wygodnie przygotować dokumentację dla ewentualnych kolizji na drodze. W pierwszy rok kierowcy skorzystali z tego rozwiązania ponad 25 tys. razy.