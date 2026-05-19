mObywatel to platforma, która ciągle zyskuje na popularności. Rządowa aplikacja na telefonie już dziś oferuje dostęp do licznych legitymacji i dokumentów w wersjach cyfrowych. Teraz dołącza do nich kolejny. Kto skorzysta?

mObywatel z nową legitymacją PWZ fizjoterapeuty

Resort cyfryzacji poinformował, że mObywatel oferuje dostęp do nowego dokumentu w wersji cyfrowej i tym razem jest to legitymacja PWZ fizjoterapeuty. Z informacji przekazanych przez ministerstwo wynika, że skorzysta na tym ponad 84 tys. specjalistów z całej Polski, którzy będą mogli potwierdzać własne kwalifikacje telefonem.

Od 1 czerwca 2018 roku wszyscy fizjoterapeuci w Polsce muszą obowiązkowo posiadać dokument potwierdzający ich kwalifikacje. Prawo wykonywania zawodu wydawane jest przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów po wcześniejszym wpisie do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Legitymacja PWZ fizjoterapeuty dołącza do wielu innych dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel, które umożliwiają szybkie i wygodne potwierdzanie kwalifikacji zawodowych. Które z nich są najpopularniejsze? Resort cyfryzacji wyjaśnia, że prym wiodą Legitymacja służbowa nauczyciela, PWZ pielęgniarki oraz PWZ lekarza.

Polacy wygenerowali ponad 26 mln cyfrowych dokumentów w aplikacji mObywatel

Cyfrowe odpowiedniki różnych dokumentów cieszą się niesłabnącą popularnością. Aplikacja mObywatel ma już kilkanaście mln użytkowników. Resort cyfryzacji chwali się, że do tej pory ponad 11 mln osób wygenerowało łącznie aż 26,3 mln dokumentów. Średnio na użytkownika przypada więc ponad dwa z nich.

W drodze są kolejne legitymacje, które w niedługim czasie powinny trafić do mObywatela. Wśród nich są dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Na etapie prac są także dokumenty potwierdzające prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz farmaceuty i legitymacja doktoranta czy dyplomy.

mObywatel to nie tylko dokumenty i resort ciągle wzbogaca platformę w nowe usługi. Na etapie przygotowań są możliwość sprawdzania prognozy świadczenia emerytalnego, mój KRS czy e-Doręczenia. Ponadto pod koniec br. ma wystartować program pilotażowy integracji aplikacji z rozwiązaniami unijnymi. Docelowo pozwoli to korzystać z funkcji na telefonie poza granicami Polski.

