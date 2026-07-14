Aplikacja mObywatel w pierwszej połowie 2026 r. otrzymała mnóstwo nowości i w przygotowaniu są kolejne. Już wkrótce własnym dokumentem na telefonie będą mogli legitymować się strażacy. Obecnie trwa program pilotażowy nowego systemu, który uruchomiono w zeszłym tygodniu.

mLegitymacja OSP w aplikacji mObywatel

Nowym dokumentem mającym trafić do aplikacji mObywatel jest mLegitymacja OSP. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8 lipca uruchomiła program pilotażowy nowego systemu, gdzie strażacy mogą składać odpowiednie dokumenty.

Cały system jest bardziej złożony i odpowiada za prowadzenie centralnego rejestru strażaków ratowników OSP oraz osób posiadających świadczenia ratownicze. Takie rozwiązanie sprawi, że samorządy będą miały mniej "papierkowej roboty".

mLegitymacja OSP docelowo będzie dostępna w aplikacji mObywatel, co znacząco ułatwi zainteresowanym potwierdzanie własnych kwalifikacji. Na przykład w trakcie specjalnych szkoleń czy ćwiczeń.

Cyfrowy dokument ma zawierać niezbędne informacje. Będą to zdjęcie, imię i nazwisko, numer PESEL, nazwa jednostki oraz organu wydającego dokument. Nie zabraknie też daty wydania legitymacji oraz terminu jej ważności.

Aplikacja mObywatel z odświeżoną legitymacją emeryta-rencisty

Kolejna zmiana związana z dokumentami dostępnymi w aplikacji mObywatel obejmuje legitymację emeryta-rencisty. ZUS wprowadził nowy wzór, który dotyczy nie tylko plastikowej karty, ale też jej cyfrowej wersji.

Dokument z nowym wzorem wydawany jest od 13 lipca, ale bez obaw. Nie ma potrzeby wymiany istniejących legitymacji na nowe. Ważność tych starszych zostaje zachowana i nadal można z nich korzystać. To samo dotyczy cyfrowych odpowiedników na telefonie w aplikacji mObywatel.

ZUS wyjaśnia, że zmianie uległ tylko wzór, a nie funkcjonalność legitymacji emeryta-rencisty. Stąd też nie ma potrzeby wymiany starszych dokumentów na nowe. Jednak w przypadku ubiegania się o wydanie nowego egzemplarza (na przykład z powodu zagubienia poprzedniego) będzie to już odświeżona wersja zgodna z nowymi wytycznymi.



