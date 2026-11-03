W skrócie Użytkownicy aplikacji mObywatel muszą zaktualizować program do wersji 4.93.1 lub nowszej przed 16 listopada, aby zapewnić ciągłość prawidłowego działania usługi.

Konieczność aktualizacji wynika z planowanego na 16 listopada odnowienia certyfikatów bezpieczeństwa, które obejmie zarówno aplikację, jak i serwis mobywatel.gov.pl.

Wersję aplikacji można sprawdzić w sekcji O aplikacji, a sam proces aktualizacji przeprowadza się poprzez sklepy App Store lub Google Play przyciskiem Uaktualnij.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

mObywatel to aplikacja, z której w Polsce korzysta ponad 13,5 mln osób. Platforma w celu zapewnienia ciągłości prawidłowego działania co jakiś czas wymaga aktualizacji, również certyfikatów. Najbliższym kluczowym terminem pod tym względem jest 16 listopada.

Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji do 16 listopada

Resort zapowiedział, że już 16 listopada zostaną odnowione certyfikaty. Dotyczy to także strony internetowej platformy dostępnej pod adresem mobywatel.gov.pl. Aktualizacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Przy okazji wymagana jest aktualizacja samej aplikacji mObywatel. Do 16 listopada na telefonie powinna zostać zainstalowana wersja z numerkiem 4.93.1, która w sklepach App Store i Google Play pojawiła się kilka dni temu. Jak sprawdzić wydanie na własnym telefonie?

Chcąc zobaczyć wersję aplikacji mObywatel należy udać się do sekcji Więcej i następnie w obszarze Pozostałe wskazać opcję O aplikacji. W nowym oknie znajduje się sekcja Wersja aplikacji, gdzie można podejrzeć stosowne szczegóły.

Jak zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej wersji?

Aktualizacja aplikacji mObywatel do najnowszej wersji nie jest trudna. Można to zrobić poprzez sklepy App Store (na iPhonie) lub Google Play (na telefonie z Androidem). Poniższy opis przedstawia krok po kroku czynności na iOS, ale w przypadku smartfonów z oprogramowaniem Google wygląda to niemal identycznie.

Uruchamiamy sklep App Store i wyszykujemy aplikację mObywatel. Przechodzimy do karty z aplikacją mObywatel. Jeśli zainstalowana wersja jest najnowsza, to nie trzeba nic robić. W przypadku pojawienia się niebieskiego przycisku Uaktualnij należy go dotknąć. Zostanie pobrane i zainstalowane nowe oprogramowanie.

Najlepiej upewnić się, że mObywatel został zaktualizowany co najmniej do wersji z numerkiem 4.93.1 jeszcze przed 16 listopada. Nie ma potrzeby, aby czekać z tym na ostatnią chwilę.